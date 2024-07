L’operatore Italiano per il mese di Luglio 2024 ha come prevedibile aggiornato il proprio catalogo di offerte con tantissime promo per chi è già cliente da casa o per chi invece vuole sottoscrivere un nuovo numero, vediamo insieme le offerte disponibili e cosa offrono.

Tantissime promo con 5G ULTRA

TIM Mobile Digital : Attivabile solo online con eSIM offre il primo rinnovo gratis se siete nuovi clienti e garantisce al prezzo di 14,99 euro al mese: 150 Giga in 5G ULTRA Minuti illimitati 200 SMS Navigazione Sicura 100 GB di Google One inclusi per archiviare foto e video e altro ancora TIM One Number

: Attivabile solo online con eSIM offre il primo rinnovo gratis se siete nuovi clienti e garantisce al prezzo di 14,99 euro al mese: TIM Mobile e TV : In sconto a 29,99 euro al mese piuttosto che 44,98 euro, se attivata online offre il primo mese gratuito e garantisce: Giga illimitati in 5G ULTRA Minuti illimitati 200 SMS Scegli una tra le offerte TIMVISION Intrattenimento o TIMVISION Calcio e Sport Light

: In sconto a 29,99 euro al mese piuttosto che 44,98 euro, se attivata online offre il primo mese gratuito e garantisce: TIM Mobile : Da attivare online al costo di 14,99 euro mese, il primo rinnovo è gratis e offre: 100 Giga in 5G ULTRA Minuti illimitati 200 SMS

: Da attivare online al costo di 14,99 euro mese, il primo rinnovo è gratis e offre: TIM 5G Power Famiglia : Attivabile solo se hai TIM già a casa, attivando TIM Unica Power online il primo mese è gratis e offre a 9,99 euro al mese:

: Attivabile solo se hai TIM già a casa, attivando TIM Unica Power online il primo mese è gratis e offre a 9,99 euro al mese: Traffico dati illimitato in 5G ULTRA Minuti illimitati e 200 SMS verso tutti TIM Young: Dedicata agli utenti con meno di 25 anni, al costo di 9,99 euro mese garantisce:

Queste sono le promo messe a disposizione da TIM, senza alcun dubbio fanno gola le offerte che addirittura offrono un traffico illimitato in 5G, pensate ovviamente per coloro che non vogliono aver preoccupazioni e vogliono godersi la navigazione senza limiti ne in termini di qualità tantomeno di quantità, se avete già TIM a casa per il Wifi e la rete fissa senza alcun dubbio la combinazione con promo Famiglia è la consigliata.