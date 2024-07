A quanto pare in casa Tesla è arrivato il momento di aggiornare i propri listini e nel dettaglio parliamo del pick-up appena arrivato sul mercato che ha sconvolto il concetto legato a questo tipologia di vetture, ovviamente si tratta di Tesla Cybertruck, Il quale dopo l’esordio del modello Founders Edition si è mostrato per la prima volta nella nuova colorazione Tactical Grey, colorazione prevista per il modello commerciale standard, ma che sta arrivando anche sulla Founders Edition dal momento che quest’ultima sta vedendo l’arrivo degli ultimi modelli in produzione.

Nuovo colore per tutti

Tesla dunque si accinge a effettuare lo switch previsto dei modelli Founders ai modelli standard, ovviamente questi ultimi sono prenotabili online sul sito ufficiale di Tesla solo che il prezzo di prenotazione da corrispondere è passato da 100 $ a 250 $, ciò nonostante quest’ultimo è rimborsabile se si cambia idea sull’acquisto.

Si tratta senza alcun dubbio di un passo importante da parte di Tesla che così facendo a confermato la propria linea di autovetture, nonostante queste ultime non abbiano avuto l’esordio sperato da un punto di vista sia delle vendite sia dell’affidabilità della tecnologia presente a bordo, numerosi utenti infatti dopo l’acquisto si sono lamentati di alcuni problemi e guasti legati sia alle componenti meccaniche sia alla parte software che alle volte ha generato non pochi problemi.

Ciò nonostante Tesla procede spedita e continua la produzione dei propri pick-up che, come sappiamo sono disponibili in tre varianti con tre diverse classi di potenza a seconda dei motori montati e del tipo di trazione presente a bordo, 57.390 dollari per quella a trazione posteriore, trazione integrale a partire da 76.390 dollari e la variante top di gamma Cyberbeast, con tre motori elettrici da 845 cavalli, al prezzo di 96.390 dollari.

Attenzione però il grigio presente nelle foto del configuratore Tesla appare un po’ più scuro di quanto non sia in realtà, anche l’accuratezza descrittiva degli optional lascerebbe un po’ a desiderare.