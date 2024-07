Apple iPad Pro è a tutti gli effetti uno dei tablet più richiesti e desiderati dell’intero mercato, un prodotto che riesce a distinguersi dalla massa, mettendo sul piatto una serie di prestazioni e di qualità tecniche che vanno ben oltre le più rosee aspettative per i consumatori finali.

Il modello in questione è in commercio dal 2022, trattasi dell’Apple iPad Pro da 11 pollici, meglio definito di quarta generazione, nella sua configurazione che prevede la connettività sia WiFi che Cellular (è quindi possibile utilizzare una SIM per la connessione anche in mobilità), con una memoria interna di 2TB. Al solito ricordiamo che il quantitativo di ROM è molto limitante per i dispositivi di questo tipo, poiché non potrà in nessun modo essere incrementato, risultando statico e fisso per tutta la vita del prodotto.

Apple iPad Pro: lo sconto disponibile su Amazon

Acquistare un Apple iPad Pro richiede oggi un esborso meno elevato, fermo restando essere a tutti gli effetti uno dei tablet più costosi in assoluto. Il modello in questione, nella variante WiFi + Cellular lo ricordiamo, viene commercializzato da Amazon a soli 1949 euro, con la riduzione del 22% rispetto al suo listino originario, così da poter spendere quasi 600 euro in meno del listino di 2509 euro. Ecco il link per l’acquisto.

La colorazione attualmente in promozione è la Nero Siderale, forse una delle più eleganti e richieste dal pubblico, ma nulla vi vieta di scegliere il più classico argento (attenzione però alla differenza del prezzo di vendita). Nella parte posteriore si trova un discreto comparto fotografico: con sensore principale da 12 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 10 megapixel, con scanner LiDAR per la realtà aumentata di nuova generazione.