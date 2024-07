Oggi su Amazon vi attende uno sconto decisamente molto interessante, applicato esclusivamente sul Motorola Moto G14, uno smartphone di fascia bassa che vuole riuscire a distinguersi dalla massa, mettendo a disposizione del consumatore finale il massimo delle prestazioni, ma con il minimo sforzo economico.

Il prodotto è caratterizzato da un display molto ampio, da ben 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, ed un processore perfettamente allineato con la fascia di prezzo di posizionamento: Unisoc T616. Il focus è forte sulla durata della batteria, essendo comunque un componente da 5000mAh, che riesce a garantire circa due/tre giornate di utilizzo completo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Motorola Moto G14: la promozione Amazon è folle

Occasione ghiottissima per avere il massimo con il minimo sforzo, infatti lo smartphone in questione viene proposto al pubblico a soli 109 euro, con un risparmio di 10 euro sul valore mediano dell’ultimo periodo, già uno dei più bassi dalla data di commercializzazione effettiva del prodotto stesso. Effettuate l’ordine a questo link.

Il sistema operativo è Android 13, anche se è possibile ricevere gli ultimi aggiornamenti con la nuova versione dell’OS di Google, il carrellino delle SIM ospita due SIM, così da poter gestire due numeri in contemporanea, mentre all’interno della confezione sarà possibile trovare una cover, per essere sicuri di poter proteggere il dispositivo sin da subito, senza troppa difficoltà o problemi. Il comparto fotografico è composto da due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare, che saprà letteralmente farvi sognare, in termini di qualità delle realizzazioni fotografiche.

Il prodotto può essere acquistato in un’unica colorazione, sempre avendo comunque garanzia di 24 mesi ed essendo completamente sbrandizzato, così da ricevere tempestivamente tutti gli aggiornamenti di sistema sul proprio dispositivo.