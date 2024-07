OnePlus ha svelato la lineup dei modelli che saranno protagonisti della sua prossima presentazione ufficiale. L’evento, denominato “Summer Launch Event“, sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale della compagnia. Avrà luogo a Milano, il 16luglio, e inizierà alle ore 15:00. Gli appassionati del brand potranno quindi seguire in tempo reale l’annuncio dei nuovi dispositivi. Si tratta dei Nord 2, Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3. La disponibilità dei modelli è stata confermata anche per il mercato indiano, come dimostrato dalla recente pubblicazione di un listino su Amazon India.

Presentazione dei nuovi dispositivi OnePlus

Particolare attenzione è stata rivolta alle specifiche tecniche del Pad 2. Quest’ultime sono state rivelate in anticipo grazie a un leak. Rilasciato dal noto informatore Ishan Agarwal. Il tablet sarà dotato di un display IPS da 12,1 pollici. La risoluzione di 3000 x 2120pixel. La frequenza di aggiornamento sarà di 144Hz. Il supporto alla funzionalità Dolby Vision promette di migliorare ulteriormente l’esperienza visiva. Anche grazie a una luminosità di 900 nits.

Ci sono dati interessanti anche per le prestazioni del dispositivo. Il OnePlus Pad 2 dovrebbe presentare il potente processore Snapdragon 8 Gen3. Quest’ultimo sarà disponibile in due configurazioni: 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. La batteria sarà da 9510mAh. Inoltre, supporterà la ricarica rapida SUPERVOC da 67W. Il comparto fotografico includerà una fotocamera posteriore da 13megapixel. Quella anteriore sarà da 8megapixel. In concomitanza con il lancio, saranno disponibili anche vari accessori. Tra cui OnePlus Stylo 2, Folio Case e Smart Keyboard.

Per gli altri modelli, il Nord 4 si distinguerà per un design interamente in metallo. Mentre il Watch 2R sarà equipaggiato con il sistema operativo Wear OS di Google. Le Nord Buds 3 saranno collocate in una fascia di mercato simile a quella delle precedenti OnePlus Buds, offrendo caratteristiche interessanti a un prezzo competitivo. Si tratta di informazioni davvero interessanti che accendono l’entusiasmo di appassionati ed esperti.