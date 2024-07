Il prossimo 16 luglio, OnePlus svelerà al mondo il suo ultimo gioiello tecnologico durante un evento esclusivo a Milano. Stiamo parlando del iOnePlus-Nord 4. Contrariamente a quanto detto inizialmente, il Nord4 si distinguerà nettamente dal suo predecessore. Non solo per le caratteristiche estetiche ma anche per il suo design innovativo. Le prime immagini diffuse mostrano un dispositivo dalle linee moderne ed eleganti. Esso presenta un modulo fotocamere posteriore posizionato orizzontalmente che domina la parte superiore della struttura. Questo stile contribuisce a conferire allo smartphone un aspetto distintivo. Ma aiuta anche a migliorare nettamente l’ergonomia. Tanto da rendere più agevole l’utilizzo quotidiano del telefono.

OnePlus Nord 4: potenza e performance senza compromessi

Ma non è finita qui. Il OnePlus Nord 4 si fa notare per la sua costruzione di alta qualità. La parte posteriore è caratterizzata da una doppia finitura che separa elegantemente la zona delle fotocamere dal resto della scocca in metallo. Essa è realizzata in vetro. Un dettaglio che solo aggiunge un tocco di raffinatezza. Oltre che ad evidenziare anche l’attenzione al dettaglio da parte dell’azienda. Per quanto riguarda il display, il Nord 4 adotta un pannello OLED da 6,74 pollici. Insieme ad una risoluzione 1,5K e un refresh rate di 120Hz. Così da garantire una visualizzazione fluida e dettagliata per ogni tipo di contenuto multimediale.

Il OnePlus Nord4 promette di essere un vero e proprio concentrato di potenza. Il dispositivo dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Elemento che assicura al telefono prestazioni veloci e reattive. Ideali per gestire le applicazioni più esigenti e multitasking senza intoppi. In più il sensore di impronte digitali integrato nello schermo migliora ulteriormente l’esperienza utente. Garantendo sicurezza e comodità nell’accesso. Anche la sezione fotografica non delude. Oltre alla fotocamera anteriore da 16MP per selfie nitidi, il Nord 4 vanta anche un particolare comparto posteriore. Dispone infatti di un sensore principale da 50MP e un obiettivo ultra grandangolare da 8MP. Assolutamente in grado di catturare qualsiasi dettaglio. Anche nelle condizioni di luce più sfavorevoli. Per completare l’offerta, OnePlus ha equipaggiato il Nord 4 con una batteria generosa da 5.500mAh. Insomma con il suo arrivo imminente sul mercato, questo nuovo gioiello tecnologico si prepara a definire nuovi standard nel settore degli smartphone di fascia alta. Grazie alla sua eleganza, le performance e le ultime innovazioni introdotte.