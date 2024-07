Samsung sta testando la One UI 7 e Android 15 sui Galaxy S23 Ultra

Samsung sta sviluppando la One UI 7 basata su Android 15 per renderla compatibile con tantissimi device tra cui anche il Galaxy S23 Ultra

Gli ingegneri di Samsung sono già da tempo al lavoro sullo sviluppo della nuova interfaccia utente One UI 7. Il sistema operativo personalizzato dal produttore coreano sarà basato su Android 15 e introdurrà diverse novità tecniche.

L’obiettivo del produttore è quello di migliorare l’esperienza utente, offrendo nuove funzionalità inedite, e offrire un incremento delle performance dei dispositivi. Tuttavia, Samsung si sta anche impegnando a garantire un ampio supporto software ai propri device.

Per questo, il brand sta sviluppando la One UI 7 al fine di renderla compatibile con tantissimi device. Questa fase rende necessario tante prove per ottimizzare l’interfaccia utente senza intaccare l’usabilità. Chiaramente, lo sviluppo è cominciato con i più recenti flagship della famiglia Galaxy S24 ma sta continuando anche con altri dispositivi.

Infatti, su Geekbench è stato avvistato un Galaxy S23 Ultra spinto proprio dalla One UI 7 basata su Android 15. Lo smartphone ha registrato un punteggio di 1658 nel test in single-core e ha raggiunto i 4028 punti nel test multi-core.

Ricordiamo che questi punteggi non sono da considerare come valori assoluti ma come dati che variano nel tempo e migliorano con l’ottimizzazione software. Trattandosi di una versione beta del software, l’obiettivo degli ingegneri Samsung, in questo momento, è verificare che il sistema si comporti come dovrebbe.

Dopo le necessarie messe a punto e risoluzioni dei potenziali bug, sarà possibile ottenere dei risultati più attendibili. Al momento non è chiaro quando Samsung presenterà ufficialmente la One UI 7. Possiamo immaginare che il debutto possa avvenire in contemporanea con il lancio dei prossimi Galaxy S25.

L’evento Galaxy Unpacked dedicato ai prossimi flagship dovrebbe tenersi a gennaio del prossimo anno. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.