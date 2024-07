Dopo un mese di test, siamo pronti a presentare la recensione del Huawei Pura 70 Ultra. Questa recensione si basa sul nostro reale feedback sul prodotto.

Il modello flagship dell’azienda, il Pura 70 Ultra, si distingue per il design unico, i materiali di qualità e le funzionalità avanzate, ma il suo vero cavallo da battaglia è il comparto fotografico.

Design e materiali:

Il Huawei Pura 70 Ultra presenta un design distintivo e innovativo. La cover abbinata al dispositivo e la scocca in ecopelle conferiscono uno stile originale. Con tre opzioni di colori e una certificazione IP68, il telefono si presenta robusto e ben bilanciato.

L’uso dell’alluminio e della plastica di alta qualità contribuisce a una sensazione premium, con uno spessore di 8,4 mm che lo rende comodo in mano.

Display e audio:

Il Huawei Pura 70 Ultra vanta un display da 6,8 pollici con tecnologia LTPO e refresh rate fino a 120 Hz, offrendo colori brillanti e una luminosità elevata. La qualità delle immagini è elevata ed è un bellissimo schermo per riprodurre i vostri contenuti audiovisivi preferiti.

L’audio stereo è potente e si combina bene con la qualità visiva del display, offrendo un’esperienza audiovisiva coinvolgente.

Prestazioni e batteria:

Con il processore Kirin 9010 e 16 GB di RAM, il Huawei Pura 70 Ultra offre prestazioni fluide e rapide. Anche con utilizzi intensivi e multitasking, il device si comporta bene e mantiene una temperatura adeguata, grazie alla sua ottimizzazione hardware.

La batteria da 5200 mAh garantisce un’elevata autonomia con una ricarica rapida Huawei SuperCharge fino a 100 W e ricarica wireless fino a 80 W; un valore assurdo per una tecnologia del genere.

Arrivate tranquillamente anche a due giorni di utilizzo con questo dispositivo, nonostante avete prestazioni da top di gamma.

Comparto fotografico:

Il comparto fotografico del Huawei Pura 70 Ultra è eccezionale e si distingue per la sua qualità e versatilità. La fotocamera principale da 50 MP con sensore da 1 pollice e obiettivo estraibile è una delle caratteristiche principali dello smartphone. Grazie allo zoom ottico fino a 10x e digitale fino a 100x, il dispositivo cattura dettagli nitidi in ogni scatto. La camera ultra grandangolare da 40 MP e l’ultra lighting macro da 50 MP offrono opzioni creative e innovative per i fotografi appassionati.

La tecnologia dell’obiettivo estraibile consente al telefono di essere più compatto e funzionale, offrendo una nuova prospettiva sulla fotografia mobile. La fotocamera frontale da 13 MP garantisce selfie di alta qualità e videochiamate nitide. La capacità di registrare video fino a 4K e la stabilizzazione migliorabile sono aspetti da considerare per chi predilige la registrazione di contenuti audiovisivi.

Le performance fotografiche del Huawei Pura 70 Ultra sono sorprendenti, sia di giorno che di notte. Grazie all’intelligenza artificiale e alla tecnologia del diaframma variabile meccanicamente, il telefono offre immagini dettagliate, colori naturali e una gestione eccellente della luce in condizioni di scarsa illuminazione. Le foto notturne sono particolarmente impressionanti, dimostrando l’eccellenza del software di elaborazione dell’immagine.

Software:

Una delle innovazioni significative è la compatibilità con le app del Google Play Store tramite l’Aurora Store, risolvendo una delle limitazioni passate dei dispositivi Huawei.

L’AppGallery di Huawei è stata potenziata e offre un’ampia gamma di app comuni e quotidiane, ampliando così le possibilità di personalizzazione e utilizzo del telefono.

Prezzi e conclusioni:

Il Huawei Pura 70 Ultra si posiziona come uno dei migliori smartphone sul mercato, con un prezzo di 1.499,00 euro. Con prestazioni di alto livello, un comparto fotografico eccezionale, un display di qualità e una batteria pazzesca, questo device si distingue dagli altri dispositivi top di gamma.

La mancanza del supporto 5G e la stabilizzazione video potrebbero essere considerate piccole criticità, ma nel complesso il Pura 70 Ultra è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile e performante.