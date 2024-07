Dal 8 luglio al 29 luglio 2024, ho. Mobile presenta una nuova offerta, chiamata ho. 5,99, rivolta a tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero o effettuano la portabilità. L’offerta è accessibile online attraverso il sito ufficiale dell’operatore.

La promo ho. 5,99 prevede mensilmente minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G. La velocità arriva fino a 60Mbps in download. Il costo di attivazione è promozionale a 2,99 euro, invece di 29,90euro, per chi attiva un nuovo numero o proviene da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Kena, Digi Mobil, Enegan e Feder Mobile.

Nuova promo ho. Mobile attiva fino al 29 luglio

Per i clienti provenienti da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, è obbligatoria l’attivazione della ricarica automatica, con un costo di attivazione standard di 29,90 euro. Tale opzione consente il pagamento dei rinnovi tramite carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Coloro che preferiscono non attivare la ricarica automatica possono optare per l’offerta ho. 13,99 150 GB, che include minuti illimitati, SMS illimitati e 150 Giga in 4G. Il costo mensile è di 13,99 euro, con un costo di attivazione sempre pari a 29,90 euro.

All’acquisto di una nuova offerta, il costo di attivazione si somma al prezzo della prima ricarica, dalla quale viene addebitato il costo del rinnovo. La SIM fisica è gratuita, mentre la nuova eSIM ha un costo di 1,99 euro.

A partire dall’8 maggio 2024, tutte le offerte ho. Mobile in 4G includono un limite di velocità di 60 Mbps sia in download che in upload. Quelle abilitate al 5G offrono una velocità massima stimata fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload, senza limiti rispetto al 5G di Vodafone. L’accesso alla rete per i clienti con offerte 4G è possibile attivando l’opzione ho. Il Turbo a 0,99 euro al mese, o con il programma ho.+ a 1,99euro al mese. Per usufruire del 5G, è necessario disporre di uno smartphone compatibile e trovarsi in una zona coperta.