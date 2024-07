Stellantis ha sviluppato una nuova applicazione mobile per i veicoli elettrici. Si tratta di e–ROUTES. Il suo obiettivo è fornire un supporto completo per la pianificazione dei lunghi percorsi. Inoltre permette anche di gestire la ricarica delle auto elettriche. Ciò renderà i viaggi più semplici e senza preoccupazioni legate alla ricarica.

L’applicazione e-ROUTES può essere utilizzata direttamente tramite lo schermo del veicolo. Ciò grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. L’app e-ROUTES si collega ai dati in tempo reale. Ciò offre la possibilità di monitorare determinati parametri. Tra cui il livello di carica della batteria e la temperatura dell’aria. Utilizzando tali informazioni, il sistema ottimizza il percorso di viaggio. Il tutto con informazioni precise e aggiornate su posizione, disponibilità e compatibilità con le stazioni di ricarica.

In arrivo la nuova applicazione e-ROUTES di Stellantis

L’azienda intende estendere la disponibilità dell’app a tutti i paesi europei. L’applicazione e-ROUTES è progettata anche per i veicoli elettrici che non hanno un sistema di navigazione integrato. Ciò offre una soluzione di navigazione avanzata. L’app e-ROUTES vuole migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti Stellantis. Ciò fornendo informazioni dettagliate e personalizzate per una pianificazione efficiente.

Rodolphe Huet, Stellantis VP, Head of Software Product for Electric Vehicle & Navigation Services, ha dichiarato che l’azienda sta lavorando per sviluppare nuove soluzioni tecnologiche. In tal modo intende arricchire l’esperienza di guida e semplificano la gestione dei veicoli elettrici.

e-ROUTES offre suggerimenti in tempo reale sulla disponibilità delle stazioni di ricarica, informando i clienti se sono occupate. Durante la pianificazione del viaggio, mostra anche ristoranti, bar e hotel nelle vicinanze, facilitando la scelta di dove trascorrere il tempo di ricarica. Inoltre, e-ROUTES stima il costo di ogni sessione di ricarica, informando i clienti del costo totale in anticipo. Durante il viaggio, l’utente può attivare la guida vocale. In questo modo potrà ricevere indicazioni lungo il percorso. Inoltre, l’applicazione offre anche informazioni sugli autovelox e sul traffico in tempo reale.