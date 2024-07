Fastweb ha inaugurato NeXXt AI Facitori. Si tratta del primo supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD dedicato all’intelligenza artificiale generativa in Italia. La struttura sarà accessibile a imprese, start-up e istituzioni. Intende favorire lo sviluppo di applicazioni AI. All’inaugurazione c’erano figure di spicco come Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb, Andrea Santagata, Amministratore Delegato di Mondadori Media e Massimiliano Capitanio, Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Inoltre, era presente anche Brando Benifei, Europarlamentare co-relatore dell’AI Act.

Grazie a un nuovo accordo, Fastweb ha acquisito 31nodi NVIDIA DGX H100. Ciò ha portato alla creazione di un sistema basato sull’architettura NVIDIA DGX SuperPOD. La NeXXt AI Factory, situata in un Data Center di ultima generazione vicino a Bergamo, è ora il supercomputer più potente in Italia.

Fastweb lancia il suo supercomputer AI: il primo in Italia

NeXXt AI Factory non è solo una struttura tecnologica avanzata. Rappresenta il cuore pulsante di un ecosistema dedicato all’innovazione. In tale occasione, Fastweb ha anche presentato MIIA (Modello Italiano Intelligenza Artificiale). Ovvero la prima versione del proprio Large Language Model (LLM) che utilizza il software NVIDIA AI Enterprise.

Il training di MIIA è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Bignami Editori, Istat e il Gruppo Mondadori, che hanno contribuito alla creazione del più grande dataset in lingua italiana, composto da 1.500 miliardi di token, equivalenti a 11 milioni di libri. Inoltre, collaborazioni con istituzioni accademiche come la Sapienza Università di Roma e l’Università degli Studi di Milano–Bicocca, insieme alla potenza computazionale della NeXXt AI Factory, permettono a MIIA di evolversi ulteriormente, addestrandosi esclusivamente su dati italiani di alta qualità e rispettando le normative sulla privacy e sul copyright. Una nuova versione di MIIA è prevista entro la fine dell’anno.

Per garantire la trasparenza e il rispetto delle normative durante l’addestramento di MIIA, Fastweb ha istituito un Advisory Board composto da esperti indipendenti. Tra questi, figurano Gianluigi Greco, Mariarosa Taddeo, Professore di Etica Digitale all’Oxford Internet Institute, e Mario Rasetti, professore emerito di fisica teorica al Politecnico di Torino.

La NeXXt AI Factory è integrata nell’infrastruttura di Fastweb, connessa tramite una rete in fibra ottica alla piattaforma Cloud dell’azienda, ospitata su AWS, che comprende quattro Data Center e dieci nodi Edge in tutta Italia. La sicurezza del sistema è garantita dai quattro Security Operation Center di Fastweb, che assicurano robustezza e affidabilità.