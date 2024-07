L’operatore telefonico virtuale ho Mobile continua a sfornare nuove offerte e questa volta lo fa con una vecchia proposta. Ci stiamo riferendo in particolare alla famosa offerta di rete mobile denominata ho 5,99 100 GB. Quest’ultima era stata proposta in passato dall’operatore, ma ora è tornata nuovamente disponibile per i nuovi clienti. Un’altra novità interessante riguarda inoltre la possibilità di navigare con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, ritorna la super offerta ho 5,99 100 GB ora con anche connettività 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale

The app was not found in the store. :-( &hl=de&gl=de">Go to store +googleplay">Google websearch &hl=de&gl=de">

ha deciso di far tornare disponibile una delle sue offerte di rete mobile più amate. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominataQuest’offerta era già stata proposta in passato dall’operatore, ma ora è tornata e sarà anche in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione.

Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare in tranquillità su rete Vodafone. Oltre a questo, l’offerta arriva ad includere ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 5,99 euro al mese.

Come in passato, si tratta di un’offerta mobile rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore. In particolare, l’offerta sarà attivabile sia da chi attiverà un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui:

Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Kena, Digi Mobil, Enegan e Feder Mobile.

Per il momento, l’operatore ha deciso di far tornare questa offerta per un breve periodo di tempo, ovvero dall’8 luglio 2024 al prossimo 29 luglio 2024.