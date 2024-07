L’utilizzo dell’AI Dream Machine sta conquistando i social italiani, complice il trend di TikTok dei viaggiatori nel tempo. Tale fenomeno ha catalizzato il dibattito sull’intelligenza artificiale, soprattutto tra gli appassionati di tecnologia. Un tema particolarmente dibattuto è se la rivoluzione AI debba necessariamente passare attraverso la produzione di hardware dedicato oppure se bastino applicazioni o servizi software.

Dopo i flop dei dispositivi Humane Ai Pin e Rabbit R1, molti si chiedono se sia necessario sviluppare nuovi hardware o se le attuali tecnologie software siano sufficienti. Nonostante le rassicurazioni di rabbit inc. sul fatto che il proprio dispositivo non sia semplicemente un’applicazione, le critiche per le limitate funzioni hanno infiammato la rete.

Intelligenza artificiale e il supporto hardware

Durante il CES 2024 di Las Vegas, Rabbit R1 aveva catturato l’attenzione con un design accattivante e una vivace colorazione arancione. Si è poi scoperto che il dispositivo supporta solo quattro servizi collegabili e utilizza una base AOSP (Android Open Source Project), anche se molto personalizzata.

Inoltre, sono emersi problemi di sicurezza, smentiti dall’azienda. La nuova funzione magic camera, lanciata a maggio 2024, non consente di visualizzare immediatamente le foto trasformate dall’AI sul dispositivo stesso. Le immagini vengono caricate su un server e l’utente deve accedere al portale rabbithole da un altro dispositivo per vedere i risultati. Tale necessità rende l’hardware superfluo, visto che si potrebbe ottenere lo stesso risultato caricando le foto dal proprio smartphone.

Anche se scattare foto con Rabbit R1 per poi visualizzare i risultati solo successivamente possa avere un fascino nostalgico, molti utenti trovano la spiegazione di rabbit inc. insoddisfacente. L’azienda sostiene di voler tornare a un’era di funzionalità hardware tattili, intuitive e utili. Ma la limitazione del software rispetto all’hardware non sembra giustificata. Il sistema LAM (Large Action Model), che potrebbe rendere il dispositivo più interessante in futuro, è ancora limitato dagli scenari d’uso attuali.

Alla luce di queste considerazioni, sembra che un futuro oltre gli smartphone sia ancora lontano. L’era degli agenti intelligenti è già in grado di trasformare la nostra esperienza tecnologica. Le recenti dimostrazioni di GPT-4 di OpenAI, che permettono conversazioni naturali in stile “Her” utilizzando il flusso video in tempo reale della fotocamera dello smartphone.

L’integrazione di Google Gemini nei nuovi smartphone pieghevoli Motorola razr 50 è solo l’inizio. Piuttosto che chiedersi se l’intelligenza artificiale potrebbe essere un’app, bisognerebbe domandarsi se gli attuali smartphone possano integrare tutte le funzioni previste dai nuovi hardware dedicati. Solo il tempo dirà se avremo bisogno di un formato diverso dagli attuali smartphone, ma per ora sembra chiaro che dispositivi come Humane Ai Pin e Rabbit R1 non cambieranno il panorama tecnologico.