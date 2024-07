Addio alla Volkswagen Polo: la fine di un'era

Il 2 luglio scorso ha segnato la fine della produzione della leggendaria Volkswagen Polo nello stabilimento spagnolo di Navarra, a Landaben. Un evento che chiude un capitolo iniziato nel 1984, esattamente 40 anni fa, quando la prima Polo uscì dalla fabbrica fresca di realizzazione. Quest’auto ha varcato le strade tanto a lungo, ma tutto ha un inizio, così come una fine.

La Volkswagen Polo è stata una delle vetture più iconiche e amate nel segmento B-Hatch. La sua produzione è stata una costante nell’automobilistico europeo, diventando una scelta popolare tra gli automobilisti sia per la sua grande affidabilità che per il design lineare. La decisione di terminare la produzione a Navarra è un momento emozionante e nostalgico per chiunque abbia amato quest’auto.

Bye Bye Volkswagen Polo

Anche dopo la chiusura della produzione in Europa, la Polo continuerà ad essere prodotta nello stabilimento di Kariega, in Sudafrica. Le vetture prodotte in Sudafrica saranno però destinate esclusivamente ai mercati locali. I consumatori europei non avranno più accesso a questo modello iconico. La fine di un’era per molti appassionati. Dopo l’uscita di scena della Polo, lo stabilimento di Landaben si prepara a un nuovo capitolo nella sua storia. Ora passa alla produzione di vetture elettriche.

Due nuovi modelli del gruppo Volkswagen prenderanno il suo posto. Quali saranno? La Volkswagen ID.2, che in dimensioni e sembianze ricorda proprio la Polo, e un’altra vettura elettrica, la Skoda Epic. I due modelli non avranno un semplice compito. Dovranno infatti cercare di colmare il vuoto lasciato dalla Polo che in termini di vendite e di produzione ha sempre toccato grandi numeri. Lo stabilimento di Landaben ha inoltre un forte legame storico con l’Italia. Durante la partnership tra Seat e Fiat, a Navarra vennero prodotte la Lancia Beta Coupé e la HPE, segnando la prima e unica volta che i veicoli brand torinese vennero realizzati fuori i confini italiani. Questo legame aggiunge un ulteriore significato alla chiusura della produzione della Volkswagen Polo a Landaben.