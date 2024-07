Auto di Lusso in Europa: il paradosso dei prezzi diversi tra Paesi

Il mercato delle auto di lusso sta vivendo un fenomeno alquanto interessante e soprattutto paradossale. Modelli famosi come la Mercedes Classe E e la Toyota Yaris GR ormai hanno prezzi astronomici e per molti automobilisti, causa budget, non sono atro che un sogno. Perché le cifre sono tanto assurde? Parte della motivazione è da affibbiare alla tassazione elevata applicata sui motori a combustione interna. La cosa strana è che la situazione varia notevolmente da Paese a Paese anche se stiamo parlando dello stesso continente. Uno degli esempi forse più eclatanti in assoluto è l’Irlanda, dove la differenza di prezzo tra modelli simili ma di brand diversi sorprende parecchio.

Prendiamo in considerazione due modelli BMW per capire meglio questo strano e quasi insensato paradosso. In Irlanda, il prezzo della BMW M3 Competition è di 151.675 euro, mentre la nuova BMW M5, nonostante sia un’auto più grande e pesante costa nettamente meno (137.055 euro). Il divario di prezzo è di quasi 15.000 euro e può sembrare strano, ma è evidente che l’Irlanda abbia attuato tasse capaci di modificare il mercato delle auto con consapevolezza, cercando di spingere i cittadini verso modelli sostenibili.

Un elettrica costa meno di un auto a combustione in Irlanda, ma in Italia è il contrario

La spiegazione di questa disparità di prezzo risiede principalmente nella tassa di immatricolazione dei veicoli (VRT) irlandese, che si basa sulle emissioni di CO2. La BMW M5, nonostante il suo peso di 2.435 kg e un motore V8 potente, la nuova BMW M5, grazie alla sua configurazione ibrida plug-in, fa parte della fascia fiscale più bassa, con una VRT del 7% del valore dell’auto. La BMW M3, invece, con un motore a sei cilindri non elettrifico, è nella fascia fiscale più alta e il VRT raggiunge addirittura il 41%, una differenza a dir poco importante.

Ma perché c’è un tale divario tra i due modelli? La BMW M5, grazie alle sue basse emissioni di CO2 beneficia di una tassazione molto più favorevole rispetto alla M3 che avendo un motore a combustione è più inquinante. Tuttavia, la M5 è un modello più pesante e, a quanto pare, anche meno efficiente. In Italia, la situazione fiscale e di mercato è molto diversa. La BMW M3 non parte dallo stesso prezzo che in Irlanda ed i modelli hanno una cifra “al contrario”. La M5 costa più della M3 poiché le auto elettriche, almeno nel nostro di Paese, hanno prezzi più elevati e non ci sono tassazioni simili, l’unico vantaggio sono gli incentivi.