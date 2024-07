Se ne è discusso tanto, ha cambiato più volte nome, eppure ora è giunto il suo momento. L’Alfa Romeo lancia la sua Junior Veloce, il nuovo modello avente un motore full electric che non emette neanche la più piccola emissione dannosa. L’auto potrebbe essere quel salto di qualità in termini di potenza e prestazioni che gli appassionati della società aspettavano con ansia e che con il un B-SUV otterranno ora caratteristiche sorprendenti.

La Junior VELOCE è appunto un modello B-SUV e a quanto pare ha prestazioni niente male. La nuovissima fiammante Alfa Romeo possiede un motore elettrico con potenza da 280 CV e diverse altre specifiche che la rendono unica. L’auto presenta anche un’assetto ribassato di 25 mm, oltre a barre antirollio anteriori e posteriori. Per i freni abbiamo dischi da più di 380 mm con pinze monoblocco a 4 pistoni mini. Al di sotto, a guidarci in strada, ci sono poi pneumatici resistenti ed imponenti da 20″.

Passiamo al dunque e vediamo le prestazioni ed il costo del B-SUV Alfa Romeo

Le dimensioni del B-SUV sono piuttosto compatte. Esse presentano infatti una lunghezza di appena 4,17 m. Anche se non possiamo dire si tratti di un’auto “grossa”, ciò non vuol dire che l’Alfa Romeo Junior VELOCE non abbia ottime prestazioni. La vettura inoltre accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e supera anche i 200 km/h.

Il prezzo dell’Alfa Romeo Junior VELOCE? 48.500 euro. Vi aspettavate di più o di meno? In ogni caso la cifra riflette le alte prestazioni e la tecnologia del modello. In confronto, la versione base della Junior, avente motore ibrido, parte da molto meno, da 29.900 euro. La Junior VELOCE è chiaramente destinata a un pubblico più esigente e disposto a sborsare di più. Mentre aspettiamo di poter testare questo nuovo bolide, le prime impressioni sono positive. Con questa nuova proposta, Alfa Romeo continua a mostrare quanto sia presente nel mercato e quanto si impegni nel proporre prodotti nuovi e diversificati. L’intento è evidente: accalappiarsi una fascia d’utenza sempre più grande, soddisfando qualunque possa essere l’esigenza del guidatore.