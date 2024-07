Fastweb ha appena segnato un traguardo storico per il nostro Paese, ha infatti inaugurato NeXXt AI Factory, il primo supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD per l’intelligenza artificiale operativo in Italia, datacenter destinato ad entrare nella storia dei supercomputer italiani dal momento che sfrutta 31 nodi NVIDIA DGX H100: ad oggi è il più potente supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD disponibile in Italia per l’IA, opera vicino a Bergamo e l’azienda privata che lo gestisce lo metterà a disposizione di aziende, enti pubblici o università che avranno bisogno di sfruttare l’IA per elaborare grosse moli di dati.

Primo in Italia

NeXXt AI Factory sarà usato per lo sviluppo di applicazioni AI e Gen AI grazie alla possibilità di utilizzare la prima versione del suo LLM, battezzato MIIA (Modello Italiano Intelligenza Artificiale), il quale si basa sul software NVIDIA AI Enterprise.

Carlo Ruiz, vicepresidente, enterprise solutions and operations, EMEA di NVIDIA ha dichiarato: “Con NeXXt AI Factory e MIIA definiamo il nostro approccio all’Intelligenza Artificiale per contribuire alla piena indipendenza e la sovranità tecnologica dell’Italia, l’AI rappresenta l’ultimo tassello della nostra strategia attraverso la quale vogliamo offrire ai nostri clienti business e pubbliche amministrazioni un ecosistema sempre più integrato di soluzioni digitali di nuova generazione che vanno dalla connettività performante e affidabile, ai servizi Cloud, ai servizi di cyber security; da oggi siamo finalmente pronti per cominciare a sviluppare insieme a loro anche soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale”.

Tutto ciò attesta come l’idea di Fastweb e di Nvidia sia decisamente lungimirante e mirata ad un progetto a lungo termine che riguarda lo sviluppo tecnologico italiano, usare la tecnologia (IA) per sviluppare altra tecnologia e accelerare tutto il processo grazie alla potenza dell’hardware offerto da Nvidia, ricordiamo che i processori H100 di Nvidia sono i più richiesti sul mercato al punto che hanno reso l’azienda verde la più preziosa al mondo.