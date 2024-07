Iliad Giga 180 e Flash 250: le migliori offerte del 2024 con il 5G

Quando Iliad scende in competizione con gli altri gestori, lo fa calandosi perfettamente nel ruolo. Azienda mette ancora una volta a disposizione tutto il suo armamentario, fatto peraltro di convenienza, qualità e quantità. Il mese scorso è stato quello del sesto anno in Italia, un periodo costellato di successi ma soprattutto di tanti utenti.

Chi vuole avere il meglio e ha bisogno di tanti giga infatti non deve esitare a valutare questa proposta. Non c’è solo la Flash 250 però, in quanto Iliad ha pensato anche a coloro che invece vogliono risparmiare ulteriormente. Proprio per questo motivo è tornata disponibile la vecchia Giga 180. In basso ci sono tutte le informazioni su contenuti e prezzi.

Iliad: battuta la concorrenza a colpi di giga, sono disponibili ancora le promo migliori fino a 250 giga in 5G

Con le promozioni disponibili attualmente sul sito, Iliad riesce a sbancare anche durante il mese di luglio nel mondo della telefonia mobile. Le sue offerte sono sempre le benvenute, soprattutto quando arriva un mostro come la nuova Flash 250. Questa, lanciata in occasione del sesto compleanno del gestore, costa solo 11,99 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso chiunque, messaggi senza limiti verso tutti e 250 giga in 5G tutti i mesi.

Per quanto riguarda invece l’altra offerta, una vecchia conoscenza nel mondo Iliad, ovvero la Giga 180, il prezzo scende a 9,99 € al mese per sempre. Anche al suo interno ci sono minuti senza limiti e messaggi senza limiti, ma con 180 giga in 5G.

Queste offerte mobili sono disponibili per tutti gli utenti senza distinzioni. Iliad infatti non richiede particolari gestori di provenienza, siccome la sua politica è quella popolare: le offerte del gestore sono rivolte a chiunque, indipendentemente dal gestore da cui proviene. Direttamente sul sito ufficiale ci sono tutte le informazioni del caso.