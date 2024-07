Android regala app e giochi: nel Play Store titoli a pagamento gratis

Android regala come sempre anche oggi una grande gioia ai suoi utenti per quanto riguarda i contenuti del Play Store. Ce ne sono alcuni a pagamento che possono essere scaricati totalmente gratis per qualche ora o al massimo per qualche giorno.

Come potete notare nel paragrafo in basso, sono stati inseriti nell’elenco i migliori giochi ed applicazioni diventati improvvisamente gratis sul market di Google. Il consiglio è quello di fare quanto prima possibile per evitare che possano tornare a pagamento. Ora la scelta sta a voi che non dovete fare altro che cliccare sui titoli per effettuare il download istantaneo.

Play Store di Google e offerte: ecco i titoli gratis che torneranno a pagamento per gli utenti Android

Molti utenti Android devono entrare in un’ottica che per molti potrebbe essere basilare ma che in realtà non lo è: scaricare un’applicazione gratuitamente in questo momento lascia che ne derivino dei vantaggi. Effettuare il download di un titolo presente nel prossimo paragrafo in maniera gratuita consente di averlo per sempre gratis. Questo significa che dovete assolutamente scaricare tutto quello che trovate nella lista, visto che le vostre esigenze future potrebbero cambiare.

Nel caso in cui uno dei titoli non dovesse piacervi o semplicemente non servirvi adesso, scaricatelo lo stesso: potrebbe servirvi in futuro, magari quando sarà tornato a pagamento. Scaricando il tutto oggi e magari cancellandolo subito dopo, vi permetterà di poter scaricare di nuovo quel titolo gratuitamente in futuro siccome il vostro account Google se lo ricorderà. Scaricare quindi un contenuto oggi gratis dal Play Store di Google per il vostro smartphone Android vi permetterà di averlo per sempre gratis. Il consiglio è quindi quello di scaricare l’intera lista e subito dopo di cancellare quello che non vi serve per assicurarvi tutto gratis per sempre.