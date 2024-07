La serie Galaxy S24 è arrivata da qualche mese sul mercato. Ciò non ha fermato Samsung che sta continuando a lavorare per garantire un supporto duraturo ai propri clienti. A tal proposito, recenti indiscrezioni suggeriscono che il prossimo aggiornamento apporterà significativi miglioramenti. Quest’ultimi riguarderanno le fotocamere del modello Galaxy S24 Ultra.

A riportare la notizia è il leaker Ice Universe, che ha rivelato dettagli interessanti sull’aggiornamento software previsto per agosto 2024 attraverso il suo profilo su X. Le informazioni sono state poi riprese da Sammobile, un sito autorevole nel settore degli smartphone Samsung, confermando l’imminente rilascio di una serie di correzioni e miglioramenti per le fotocamere dei flagship.

Le prime indiscrezioni sul prossimo aggiornamento Samsung

Ice Universe ha specificato che l’aggiornamento di agosto per i Galaxy S24 Ultra sarà presto disponibile. Con tale intervento le fotocamere riceveranno numerosi miglioramenti. Tra le novità vi sono una migliore ottimizzazione del bilanciamento del bianco, l’ottimizzazione dell’HDR e la riduzione dell’eccessiva elaborazione delle immagini. E non è tutto. C’è anche la diminuzione della sovraesposizione nelle foto e miglioramenti nel riconoscimento facciale e nello zoom video. Con tali premesse il prossimo aggiornamento promette di essere particolarmente significativo per gli utenti del Galaxy S24 Ultra. Nello specifico, si fa riferimento a tutti coloro che utilizzano frequentemente il dispositivo per scattare foto.

È importante sottolineare che, oltre i miglioramenti attesi, potrebbero esserci ancora alcuni problemi non risolti da Samsung. A riferirlo è sempre Ice Universe che ha dichiarato che non è stata ancora implementata alcuna ottimizzazione per il teleobiettivo in modalità notturna con zoom superiore a 10x. Si tratta di un intervento utile che in molti sperano che verrà rilasciato nel corso del prossimo mese. In ogni caso, sembra che tra agosto e settembre le fotocamere del Samsung Galaxy S24 Ultra subiranno notevoli cambiamenti a livello software. Rimane solo da vedere se le previsioni del leaker si realizzeranno.