Il mercato delle auto elettriche è cresciuto notevolmente. Di conseguenza, anche il numero di vetture green usate disponibili per l’acquisto è aumentato. Prima di procedere, ci sono diversi fattori cruciali a cui prestare attenzione per fare un buon affare.

Innanzitutto, è importante considerare la svalutazione. Le auto elettriche tendono a perdere valore più rapidamente rispetto ad alcuni modelli tradizionali. Un esempio concreto è la Fiat Panda, che mantiene bene il suo valore nel tempo. Tale svalutazione rapida è in parte dovuta ai continui avanzamenti tecnologici che rendono i modelli più vecchi rapidamente obsoleti. Esistono delle eccezioni.

Cosa analizzare prima di acquistare auto elettriche usate

Alcune vetture mantengono un buon valore residuo. Ad esempio, secondo carVertical, la Tesla Model 3 è la migliore a tal proposito, con una svalutazione del solo 16,1%. Altri modelli che si comportano bene includono la ModelS, sempre dell’azienda di Elon Musk, e la Nissan Leaf. Mentre auto come la Mercedes EQS e la Porsche Taycan subiscono una svalutazione più marcata.

Un altro aspetto fondamentale da valutare è il chilometraggio. Come per qualsiasi tipo di auto, un elevato chilometraggio può indicare un maggiore utilizzo. Nel caso delle auto elettriche, potrebbe significare una batteria più degradata. Anche se molte case automobilistiche offrono garanzie a lungo termine sulle batterie, è importante verificare lo stato della batteria stessa. Il degrado della batteria dipende anche da come è stata utilizzata, ad esempio, dall’uso frequente di ricariche rapide o dal mantenimento della carica oltre l’80%. Un ulteriore problema potrebbe essere la manipolazione del chilometraggio, anche se carVertical riporta che questo fenomeno è ancora relativamente raro tra le auto elettriche, con un’incidenza del 2,6%.

Infine, è necessario considerare i possibili costi di riparazione. Anche se le auto elettriche hanno meno componenti soggetti a usura rispetto ai modelli a combustione interna, gli interventi possono essere più costosi. Dunque, potrebbe essere prudente pensare a un’assicurazione specifica per tali veicoli. Inoltre, è utile anche informarsi presso meccanici specializzati sui possibili costi di riparazione per avere un’idea delle spese che si potrebbero affrontare in caso di guasti significativi.