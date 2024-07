Samsung, con l’arrivo dei Galaxy S24, ha introdotto una serie di nuove funzionalità AI. Tra cui c’è “Traduzione live“. Si tratta di una tecnologia progettata per offrire traduzioni in tempo reale tra diverse lingue. Ora sembra che suddetta tecnologia stia per essere estesa anche alle app di terze parti. Alcune indiscrezioni suggeriscono che WhatsApp potrebbe essere il primo servizio a beneficiarne. Stando a quanto riportato da @UniverseIce, l’implementazione della funzionalità sulla piattaforma di messaggi è già in corso. Non è ancora noto quando verrà completata.

Anche su WhatsApp arrivano le traduzioni in tempo reale

Non è ancora noto in che modo la “Traduzione live” verrà integrata sulla piattaforma e sulle altre applicazioni esterne. La funzione, al momento, risulta già incorporata nelle chiamate e nei messaggi sui dispositivi Samsung. È quindi ipotizzabile che accadrà lo stesso per le chiamate audio e i messaggi di testo su WhatsApp. In questo modo, gli utenti potrebbero comunicare in lingue diverse senza barriere. Ciò migliorerà significativamente l’esperienza di comunicazione globale.

Oltre a WhatsApp, Samsung ha annunciato l’arrivo della funzione per la traduzione live anche su altri prodotti della linea Galaxy. Tra cui i Buds2, Buds2 Pro e Buds FE. Suddetta estensione permetterà agli utenti di utilizzare gli auricolari non solo per ascoltare la musica o effettuare chiamate, ma anche per ricevere traduzioni immediate durante le conversazioni.

L’integrazione della “Traduzione live” nelle app di terze parti e in altri dispositivi Galaxy rappresenta un passo significativo. Con tale strategia Samsung spinge verso un futuro in cui la comunicazione globale sarà più fluida e accessibile. L’azienda continua a spingere i confini dell’innovazione tecnologica. Con i suoi interventi rende le proprie funzionalità AI sempre più versatili. Con l’adozione delle nuove tecnologie, il mondo potrebbe diventare un po’ più piccolo. In questo modo, sarà possibile abbattere le barriere linguistiche che spesso impediscono una comunicazione efficace.