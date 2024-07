TIM approfitta e batte Vodafone: sue le 3 offerte migliori del 2024

Tra le più attive sul mercato non poteva che esserci anche il nome di TIM, azienda italiana per eccellenza che ha sempre dimostrato il suo valore anche se ultimamente ha perso un po’ di terreno. Questo è dovuto ai suoi prezzi che sono tendenzialmente più alti rispetto a quelli della concorrenza, ma non c’è nulla di irrimediabile.

TIM vuole questa volta mettere a disposizione del pubblico tre offerte diverse che fanno parte della stessa gamma, ovvero la Power. Con questa lo scopo è quello di primeggiare battendo i grandi gestori, tra cui anche Vodafone che però non si tira indietro dal proporre delle offerte straordinarie. Si è dunque ricreato il vecchio dualismo tra due colossi assoluti nel mercato della telefonia mobile, dove il dominio spetta ormai a pochi.

TIM: sono tornate le migliori offerte del 2024, ecco le Power che sfidano la concorrenza

Si parte con la Power Special, un’offerta che con il suo prezzo di soli 9,99 € al mese, consente di avere minuti senza limiti verso chiunque con 200 messaggi disponibili e 300 giga in 5G.

Degne di nota però sono anche le altre due offerte che qualcuno potrebbe scartare a priori ma che in realtà sono molto migliori di tante altre. La Power Iron e la Power Supreme Easy hanno davvero tutto al loro interno con prezzi che sono rispettivamente di 6,99 € al mese e di 7,99 € al mese. Anche queste possiedono minuti senza limiti verso qualsiasi numero, 200 messaggi verso chiunque e rispettivamente 150 e 200 giga al mese in 4G.

Le sorprese però non finiscono mai, in quanto TIM garantisce a tutti la possibilità almeno per il primo mese di non pagare nulla. Il costo di tutte e tre le offerte infatti è pari a zero solo per i primi 30 giorni. Il gestore consente a tutti coloro che provengono da Iliad o o da un gestore virtuale di sottoscrivere le sue offerte Power.