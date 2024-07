WhatsApp, ecco 2 trucchi: potete essere invisibili e recuperare i messaggi

Usare delle applicazioni di terze parti può essere la chiave per sbloccare alcune funzionalità utili se siete degli utenti di WhatsApp. L’applicazione colorata di verde è senza ombra di dubbio la più famosa nel mondo della messaggistica e concede ormai svariate funzioni.

Per evitarne alcune, o meglio per riuscire a bypassarle, si possono usare delle applicazioni esterne molto famose. Alcune di queste sono conosciute da tanti utenti che infatti le utilizzano ricorrentemente. Secondo quanto riportato, non ci sono costi da pagare e soprattutto non ci sono pericoli dovuti alla legge. Nessuna di queste applicazioni utili per WhatsApp ha infatti riportato dei problemi.

WhatsApp: le nuove applicazioni di terze parti che nessuno conosce sono eccezionali

Dopo aver visto delle applicazioni che potevano anche aiutare gli utenti a spiare il prossimo nei suoi movimenti, ce ne sono altre due di cui parlare. Da un lato tutti ricorderanno che WhatsApp consente di nascondere il proprio ultimo accesso ma anche il proprio stato. Gli utenti che non vogliono farsi vedere online sono liberi di farlo ma poi lo stesso trattamento verrà riservato a loro quando cercheranno di vedere le stesse informazioni degli altri utenti.

Per evitare tutto questo, c’è un’applicazione di terze parti che consente di essere invisibili in ogni momento e che si chiama Unseen. Questa è gratuita e garantisce la possibilità di intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp per leggerli al di fuori. In questo modo non ci sarà bisogno di oscurare l’ultimo accesso: sarete sempre informati senza dover entrare su WhatsApp. Inoltre non risulterete neanche online mentre leggete ciò che vi arriva.

L’altra applicazione riesce ad andare contro una funzionalità dell’applicazione di messaggistica. Gli utenti sanno che cancellando un messaggio prima che l’interlocutore legga, questo non ne verrà mai a conoscenza. Per evitare tutto questo esiste WAMR, applicazione che consente proprio di recuperare quei messaggi eliminati di proposito.