Spotify, la piattaforma preferita dagli utenti per l’ascolto di musica e podcast, mira a diventare ancora più interattiva. Uno dei punti deboli del servizio è proprio la sua mancanza di spazi dedicati, tramite i quali poter esprimere pareri e opinioni sui contenuti proposti ma presto potrebbe arrivare un aggiornamento che ribalterà la situazione. Una delle novità sulle quali Spotify sembrerebbe essere impegnata al momento riguarda proprio l’introduzione dei commenti ai podcast.

Gli utenti potrebbero presto ricevere la possibilità di commentare i podcast ascoltati e di reagire ai commenti degli altri utenti secondo le dinamiche già presenti sui social più noti, come Instagram, Facebook o X.

Spotify punta all’interattività tramite i commenti ai podcast

Il nuovo obiettivo di Spotify è quello di puntare sull’interattività. La piattaforma potrebbe presto avvicinarsi a un tipico social introducendo una nuova sezione dedicata ai commenti, che sarà inserita sotto ogni episodio dei podcast per permettere agli utenti di esprimere le loro riflessioni e interagire con i commenti degli altri. Al momento la sezione commenti sarà riservata esclusivamente ai podcast ma nulla impedisce di ipotizzare che in futuro potrebbe essere integrata anche ai brani musicali. Non è da escludere, inoltre, l’ipotesi che Spotify decida di aumentare il grado di interattività tra creator e utenti implementando ulteriori servizi tramite i quali gli utenti potranno avere un ruolo sempre più attivo sulla piattaforma.

Su quest’ultima idea non sono ancora emerse anticipazioni ma staremo a vedere quale strada intraprenderà l’azienda e quali saranno le prossime novità riservate ai clienti. Ricordiamo che per poter usufruire dei servizi Spotify non è prevista alcuna spesa ma sarà necessario contrarre un abbonamento per poter eliminare gli annunci pubblicitari, ascoltare in modalità offline, riprodurre i brani in qualsiasi ordine e con una qualità audio più elevata e ascoltare in tempo reale con i propri amici.

Il costo del piano Premium Individual ammonta a 10,99 euro al mese ma passa a soli 5,99 euro per tutti gli studenti. Il primo mese, inoltre, sarà gratis.