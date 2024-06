S potify ha introdotto negli Stati Uniti un nuovo piano di abbonamento denominato Basic. Quest’ultimo offre accesso a musica e podcast al costo di 10,99 dollari al mese. Si tratta di una cifra identica a quella del vecchio piano Premium prima che fosse incrementato di 1dollaro. Aumento giustificato con l’introduzione di una gamma di audiolibri. L’arrivo della nuova offerta Basic ha causato un po’ di confusione tra gli utenti. Coloro che avevano il piano Premium originale da 10,99dollari al mese sono stati costretti a passare automaticamente al nuovo piano Premium da 11,99dollari mensili. Ora, con il lancio del Basic, gli utenti hanno la possibilità di effettuare il downgrade al piano da 10,99dollari.

Spotify rivoluziona i suoi “piani” con l’arrivo di Basic

Attualmente, negli Stati Uniti, la situazione degli abbonamenti è la seguente: il piano Basic, che offre musica e podcast senza pubblicità, anche offline, al costo di 10,99dollari al mese. L’offerta Premium Individual aggiunge 15ore di audiolibri al mese per 11,99dollari mensili. Il piano Premium–Duo permette a due persone dello stesso domicilio di condividere un abbonamento al costo di 16,99dollari al mese. L’offerta Premium–Family permette a fino a 6persone dello stesso domicilio di condividere un abbonamento per 19,99dollari mensili. Ed infine il piano Audiobook, che offre 15ore di audiolibri per 9,99dollari al mese.

In Italia, invece, la situazione degli abbonamenti a Spotify si presenta sempre la stessa. I piani attualmente disponibili sono quattro. Il primo, Individual, offre musica e podcast senza pubblicità, anche offline, per 10,99euro al mese. Il primo mese gratuito. Il secondo, Student, è riservato agli studenti idonei, ed offre gli stessi vantaggi del piano precedente, ma a un prezzo scontato di 5,00euro al mese. Anche in tale caso il primo mese gratuito. Infine, su Spotify Italia, sono disponibili i piani di “gruppo”. Si tratta di Duo che permette a due persone dello stesso domicilio di condividere un abbonamento per 14,99euro mensili e Family che si estende a fino a 6persone per 17,99euro al mese.