Google Maps: la nuova combinazione di colori non conquista

Google ha introdotto una modifica alla combinazione di colori di Maps su tutte le piattaforme. Le modifiche non sono drastiche ma hanno generato comunque un certo malcontento tra gli utenti, abituati ed “affezionati” al vecchio stile. Il nuovo layout di Maps ha colori più luminosi e le strade principali e secondarie sono ora indicate con più sfumature di grigio. Le aree d’acqua sono state modificate da blu a turchese, mentre le zone boscose sono passate da un verde tenue ad una variante pastello meno intensa. Più che modifiche vere e proprie si trattano di cambiamenti di tonalità.

Un sondaggio condotto dal sito Android Authority ha rivelato che il 69% degli intervistati è scontento delle nuove combinazioni di colori. Molti utenti ritengono questi tendano più difficile percepire i dettagli sulle mappe. Anche alcuni ex designer di Google hanno espresso pareri negativi riguardo a queste modifiche. La compagnia di Mountain View, nonostante i feedback, sembra comunque intenzionata a mantenere la nuova direzione.

Google resta fermo sulla sua decisione e non ricambierà i colori

Per facilitare la transizione, Google ha pubblicato un documento intitolato “New map style for Google Maps Platform”, in cui spiega come il nuovo schema di colori sarà presto reso disponibile su Google Maps Platform. Il nuovo stile grafico interesserà direttamente l’”ID map”, l’indicatore che richiama una singola istanza di una mappa. Nei primi mesi gli sviluppatori avranno la possibilità di scegliere tra i nuovi colori e quelli classici, ma dal prossimo anno il design sarà definitivo e non ci sarà più alcuna scelta disponibile.

La gestione dei nuovi colori delle mappe non è l’unica novità per Google Maps. La piattaforma ha introdotto una nuova funzionalità per facilitare l’organizzazione dei viaggi di gruppo. Questa soluzione consente agli utenti di coordinare meglio i loro spostamenti e pianificare itinerari condivisi, migliorando l’esperienza complessiva di utilizzo dell’app. Anche con le critiche e il malcontento di una parte elevata degli utenti, Google sembra determinata a mantenere le nuove combinazioni di colori di Maps, estendendole anche alle app di terze parti.