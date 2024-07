Si amplia ulteriormente la gamma di smartphone a marchio Motorola con un nuovo prodotto tech. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda tech ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo Motorola Moto G85 ad un prezzo di circa 200 euro al cambio attuale. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Motorola svela per il mercato indiano il nuovo mid-range Motorola Moto G85

Il produttore tech Motorola non è ancora sazio di nuovi smartphone, anzi. Come già accennato in apertura, infatti, il produttore tech Motorola ha da poco presentato per il mercato indiano un nuovo prodotto. Stiamo parlando del nuovo Motorola Moto G85. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato. Dal punto di vista prestazionale, infatti, troviamo a bordo un soc di casa Qualcomm.

Si tratta del soc Snapdragon 6s Gen 3 e quest’ultimo viene supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Il sistema operativo installato a bordo è invece Android 14 e, a detta dell’azienda, lo smartphone riceverà due anni di major upgrade e quattro anni di aggiornamenti sulla sicurezza. Lo smartphone può inoltre contare sulla presenza di una batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Dal punto di vista estetico, invece, troviamo ormai l’iconico design dei dispositivi a marchio Motorola. Sulla parte frontale, in particolare, troviamo un display con tecnologia OLED con i bordi leggermente curvi ai lati. Il pannello ha una diagonale pari a 6.67 pollici con una risoluzione pari a FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il comparto fotografico include poi un sensore fotografico principale da 50 Mp e un sensore grandangolare da 8 MP.

Per il momento, il nuovo Motorola Moto G85 sarà distribuito per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 220 euro al cambio attuale.