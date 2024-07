Xiaomi ha ufficialmente modificato la storica interfaccia proprietaria MIUI per passare alla nuova e più funzionale HyperOS. La nuova versione del sistema operativo basato su Android è in fase di rilascio sui principali smartphone del brand, ma l’azienda cinese sta già guardando al futuro.

Infatti, Xiaomi ha ufficialmente iniziato a lavorare su HyperOS 2.0. La nuova generazione è attualmente in fase di test presso i laboratori del brand è il team di XiaomiTime ha scoperto i primi riferimenti a riguardo.

Stando a quanto svelato dagli analisti, la nuova generazione del sistema operativo viene citata all’interno di una estensione chiamata OSBigversion presente sui server OTA di Xiaomi. Questa estensione viene utilizzata per indicare HyperOS e le sue versioni. Fino a qualche giorno fa, il numero indicato era 1.0 mentre adesso è disponibile anche il 2.0.

Xiaomi sta lavorando allo sviluppo software di HyperOS 2.0, la nuova versione dell’interfaccia utente proprietaria

Quando Xiaomi utilizzava la MIUI come software per i proprio smartphone, l’estensione era denominata [Bigversion]. Anche in questo caso, veniva riportato il numero di versione del software. Per esempio, i riferimenti alla MIUI 14 venivano convertiti nella stringa di codice “[bigversion] => 14”.

Sebbene il brand cinese non abbia confermato nessuna informazione in merito, la presenza di questa estensione lascia intendere che siano in corso test software approfonditi. Possiamo, quindi, immaginare che il debutto di HyperOS 2.0 non sia troppo lontano.

Ci aspettiamo che la nuova versione del sistema operativo proprietario faccia la propria apparizione ufficiale ad ottobre. Il periodo indicato non è casuale, infatti andrà a coincidere con il lancio in Cina della nuova famiglia Xiaomi 15.

Questo dispositivi saranno i primi a poter contare su HyperOS 2.0 e, in seguito, il sistema operativo sarà rilasciato anche per gli altri dispositivi compatibili. Non resta che attendere qualche settimana per scoprire nuovi dettagli sulle feature esclusive di questa versione e sulle novità che arriveranno con i nuovi flagship di Xiaomi.