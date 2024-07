Nvidia con le sua GPU AI sta rivoluzionando il mercato delle schede grafiche e ad approfittare di questo c’è la Cina che acquista continuamente prodotti da Nvidia per inserirli all’ interno dei loro dispositivi. Le GPU in questione sono HGX H20, L20 e L2 e stanno avendo molto successo soprattutto per le loro caratteristiche tecniche, ma anche per il fatto che riesce ad utilizzare l’ intelligenza artificiale per avere delle prestazioni migliori.

Washington ha imposto delle sanzioni a Nvidia per le GPU vendute in Cina, ma questo sanzioni non sembrano spaventare la casa americana dato che continua a vendere ed a guadagnare moltissimo con la vendita dei loro prodotti. Queste limitazioni sono dovute alle tante vendite che ha registrato Nvidia e che stanno sconvolgendo il mercato creando una sorta di monopolio della vendita di GPU alla Cina; quindi la Casa Bianca è dovuta intervenire a questo. Il mercato però è sempre in continua evoluzione per cui la vendita è ancora molto attiva.

Nvidia, ecco quanto guadagna grazie alla Cina

Secondo uno studio condotto dal Financial Times, Nvidia guadagnerà 12 miliardi di dollari nel 2024 grazie alla vendita delle schede GPU in Cina che saranno più di un milione superando la principale produttrice cinese Huawei. La vendita delle GPU di Huawei sarà di circa 550.000 unità nel corso del 2024. Il costo di una singola GPU HGX H20 si aggira intorno ai 12.000 dollari per cui confrontando i dati di vendita della società americana, il Financial Times è riuscito a stabilire quando guadagnerà alla fine di quest’ anno. Grazie a queste ultime vendite il guadagno sarà circa il doppio di quello del 2023 quando ancora le sanzioni americane non erano state attivate. La percentuale di ricavi per Nvidia è 9% in un anno con le sanzioni poiché senza arrivava al 22%.

Le GPU sono molto utili al mercato cinese poiché con le nuove tecnologie sarà in grado di rendere i loro dispositivi molto più tecnologici aumentando il guadagno.