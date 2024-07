Il mercato degli smartphone sta attraversando una fase particolare. Ogni anno vengono introdotti nuovi modelli che, pur offrendo miglioramenti, non si discostano significativamente dai loro predecessori, mentre i prezzi continuano a salire. La tecnologia avanzata ha reso possibile a smartphone di qualche anno fa di offrire prestazioni comparabili ai modelli recenti, eccetto per i miglioramenti in ambito fotografico. Questo ha reso più appetibile l’acquisto di smartphone usati garantiti, con significativi risparmi. Inoltre, molti produttori stanno estendendo il supporto software ai modelli più vecchi, permettendo a dispositivi di 2-3 anni fa di ricevere aggiornamenti per ulteriori 2-4 anni.

Il fiorente mercato degli smartphone rigenerati

Il crescente mercato degli smartphone rigenerati gioca un ruolo chiave in questa tendenza. Situandosi tra il nuovo e l’usato, gli smartphone rigenerati offrono un ulteriore elemento di garanzia. Molti consumatori desiderano risparmiare senza affrontare le problematiche tipiche dell’acquisto da privati, come l’incertezza sulla provenienza del dispositivo o la gestione della garanzia residua. Le aziende che propongono smartphone rigenerati eliminano questi problemi, rigenerando i dispositivi e offrendo garanzie simili a quelle dei prodotti nuovi.

Questa sicurezza ha permesso al mercato dei rigenerati di crescere notevolmente. Secondo dati recenti di BVA Doxa, il 74% degli italiani è favorevole all’acquisto di prodotti rigenerati, con il 46% dei dispositivi rigenerati venduti che sono smartphone. La tendenza è particolarmente forte tra i giovani dai 18 ai 30 anni, che prestano grande attenzione al risparmio e alla sostenibilità ambientale. L’acquisto di dispositivi rigenerati contribuisce infatti a ridurre l’impatto ambientale, prolungando la vita dei dispositivi e limitando la necessità di produrne di nuovi.

Le offerte di Iliad

Operatori telefonici come Iliad stanno sostenendo questa tendenza, espandendo la propria offerta di smartphone rigenerati. Iliad ha recentemente lanciato una sezione dedicata ai rigenerati sul proprio sito, con una selezione di iPhone a prezzi accessibili. Ad esempio, cinque dei sei modelli presenti sono venduti a meno di 500 euro, con il solo iPhone 13 Pro a 679 euro. La scelta di Iliad di offrire varianti con maggiore memoria interna, come iPhone SE 2020, iPhone 11 e iPhone 12 in versioni da 128GB, aumenta l’attrattiva della loro offerta.

Iliad semplifica inoltre l’offerta di rigenerati proponendo un prezzo unico per ogni modello, indipendentemente dal colore, e garantendo prestazioni e qualità paragonabili a quelle di un dispositivo nuovo. Gli smartphone rigenerati hanno 12 mesi di garanzia, coprendo malfunzionamenti e difetti di conformità, offrendo quindi una copertura equiparabile a quella dei prodotti nuovi.