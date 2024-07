Stando alle ultime notizie, i prossimi iPhone 16 e 16Pro saranno equipaggiati con lo stesso chip A18 di Apple Silicon. Ciò che differenzierà i modelli “vanilla” dai più costosi saranno però altri componenti tecnici. Tra questi ci sarà la fotocamera. Un nuovo report ha evidenziato che l’iPhone 16 Pro integrerà una nuova fotocamera periscopica.

Il sito DigiTimes riporta che l’azienda di Cupertino, quest’anno, estenderà il teleobiettivo 5x anche al 16Pro. Tale tipo di obiettivo è stato introdotto l’anno scorso con l’iPhone 15Pro Max. Ora sarà presente anche nel “fratello minore” della linea Pro. In questo modo a comporre parte delle fotocamere posteriori sia dell’iPhone 16 Pro che dell’iPhone 16 Pro Max.

Apple stupisce con la fotocamera del nuovo iPhone 16 Pro Max

La lente utilizzata sarà una tetraprismatica con zoom ottico 5x. Ovvero simile a quella del modello top di gamma dell’anno scorso. La produzione di questi sensori sarà in gran parte affidata a due compagnie taiwanesi. Largan Precision e Genius Electronic Optical (GSEO). Secondo DigiTimes, entrambe le aziende avrebbero già iniziato ad incentivare la produzione. Il tutto in vista del lancio internazionale degli iPhone 16, previsto per settembre.

Fino allo scorso anno, Apple si era affidata esclusivamente a Largan Precision per la produzione dei teleobiettivi 5x per i suoi smartphone. GSEO rappresenta una novità nel settore per l’azienda di Cupertino. Sempre secondo DigiTimes, GSEO sta attualmente testando la qualità dei suoi prodotti. In questo modo sarà possibile garantire che possano soddisfare le elevate richieste di Apple.

Un altro dettaglio interessante riguarda alcune modifiche che l’azienda apporterà alla lente periscopica dell’iPhone 16Pro e Pro Max rispetto a quella del suo predecessore. Il colosso di Cupertino si sta concentrando sul miglioramento della stabilizzazione degli scatti e delle performance in condizioni di scarsa illuminazione. Lo zoom, invece, rimarrà invariato, con un ingrandimento ottico di 5x e un ingrandimento digitale fino a 25x.