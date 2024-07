CoopVoce: le offerte EVO ed EXTRA sono le migliori, ecco fino a 300 GB

Tra i gestori virtuali più famosi rientra senza ombra di dubbio anche CoopVoce. Questo gestore ha messo a disposizione del suo pubblico sempre il meglio, partendo dalle offerte basilari fino a quelle più articolate. D’altronde è sempre stata una grande peculiarità del gestore riuscire ad essere molto versatile.

Sul sito ufficiale di CoopVoce sono infatti disponibili due promozioni mobili, ovvero la EVO 10 e la EXTRA 300. La peculiarità principale di entrambe è quella di avere gli stessi minuti e messaggi ma ci sono prezzi diversi e soprattutto un quantitativo di giga totalmente differente.

CoopVoce: le nuove offerte sono ancora disponibili, si parte da 4,90 € al mese

Partendo dalla prima soluzione in assoluto, non si può di certo nascondere il grande impatto che sta avendo la nuova EVO 10. Questa soluzione è stata pensata e lanciata per coloro che non necessitano di troppa connessione ad Internet. Al suo interno infatti è possibile trovare per un prezzo di soli 4,90 € mensili per sempre minuti illimitati verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e 10 giga in 4G per navigare. Questa soluzione sarà ancora disponibile per qualche giorno, più precisamente fino al prossimo 17 luglio.

A seguire ecco la punta di diamante in assoluto: la nuovissima EXTRA 300. Con questa nuova offerta CoopVoce vuole mettere in difficoltà le altre aziende siccome offre il massimo. Bastano 9,90 € mensili per poter beneficiare di minuti illimitati, 1000 messaggi verso tutti e 300 giga in rete 4G.

Tutte le persone che scelgono una delle offerte di CoopVoce possono affidarsi a prezzi che durano per sempre. Sono diversi i servizi che il gestore offre in regalo e allo stesso tempo non ci sono neanche limitazioni in base al gestore di provenienza. Il provider consente a tutti di sottoscrivere le sue offerte, addirittura anche ai suoi già clienti che non dovranno fare altro che pagare il costo di attivazione per effettuare il cambio.