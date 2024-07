OMODA 5 EV: il nuovo SUV elettrico presto in Italia

OMODA&JAECOO lancerà presto in Italia il suo futuristico SUV elettrico OMODA 5 EV, che sarà disponibile dopo l’estate. Non si conoscono ancora i costi, ma finalmente la società ha svelato le caratteristiche della sua nuova fiammante auto. Il SUV ha dimensioni compatte, ma comunque è altamente spazioso. Il bagagliaio, infatti, ha una capacità di base già da 380 l, ma abbassando i sedili questa sale di molto.

Il veicolo, pur trattandosi di un SUV, è piuttosto leggero e pesa in totale 1.785 kg. Il design esterno è simile alla versione a benzina, tuttavia non mancano le modifiche per implementare l’aerodinamica dell’auto. Il frontale ora è più pulito, eliminando la calandra, e la presa di ricarica è stata posta sotto lo sportello centrale. Guardando la parte posteriore si nota subito l’assenza degli scarichi, sostituiti ora sa un inserto nero particolare. Internamente, invece, l’aspetto che troviamo è minimalista di base, ma questa semplicità viene spezzata dalla grandiosa tecnologia. Sul davanti sono posizionati ben due display diversi (uno per la strumentazione e uno per l’infotainment) compatibili con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Motore ed altre specifiche del SUV OMODA 5 EV

Il OMODA 5 EV ha un motore full electric con potenza di 204 CV. La batteria del SUV è da 62 kWh. Il modello, grazie a queste specifiche, riesce a passare da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e a raggiungere una velocità estrema di 170 km/h. L’autonomia è di tutto rispetto ed è pari a 430 km e la batteria supporta anche la ricarica rapida.

L’OMODA 5 EV possiede poi l’utilissima funzione Vehicle-to-Load (V2L), l’opzione che consente di alimentare altri dispositivi elettronici. Per quanto riguarda la sicurezza, il SUV è dotato dell’Advanced Driving Assist System. Il guidatore, con esso, ha a disposizione 16 funzionalità differenti. Tra queste ci sono il Cruise Control Adattivo con limitatore di velocità, il riconoscimento della segnaletica stradale, l’Integrated Cruise Assist (ICA), il Lane Departure Warning (LWD) e il Lane Departure Prevention (LDP). Il SUV ha poi le funzioni monitoraggio dell’angolo cieco (Blind Spot Detection, BSD) e il Driver Monitoring System (DMS) per controllare il livello di attenzione del conducente. Tutte queste funzionalità e caratteristiche, oltre al design molto particolare trasformano il SUV in un’ottimo candidato tra i modelli del mercato. Ora dobbiamo solo attendere notizie sul prezzo!