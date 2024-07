Sono emerse in rete le specifiche tecniche complete e i possibili prezzi europei dei nuovi smartwatch di Samsung, il Galaxy Watch7 e il Watch Ultra, il cui lancio è previsto per il 10 luglio. La fonte di tali informazioni è la testata francese Dealabs. Quest’ultima ha pubblicato un articolo dettagliato riguardante le caratteristiche, le colorazioni dei cinturini e i prezzi per il mercato francese.

In arrivo i nuovi smartwatch Galaxy di Samsung

I nuovi dispositivi saranno organizzati in modo piuttosto prevedibile. Il Galaxy Watch 7 sarà disponibile in due dimensioni della cassa e con due opzioni di connettività, ossia con o senza modem cellulare. Il Watch Ultra, invece, avrà una sola dimensione, più grande rispetto ai modelli standard. Interessante notare che il prezzo dei Watch7 non subirà aumenti rispetto alla generazione precedente.

Il Galaxy Watch Ultra avrà una cassa da 47mm e avrà dimensioni di 47,4 x 47,1 x 12,1mm. Il peso di 60,5 grammi. I materiali utilizzati per la cassa saranno il titanio con un fondo in vetro. Mentre il quadrante sarà in zaffiro. La resistenza all’acqua sarà garantita fino a 10ATM. Ciò grazie alle certificazioni IP68 e MIL-STD-810H. Il display sarà un Super AMOLED da 1,5pollici. La risoluzione di 480x480pixel. Il processore sarà un Exynos W1000. Quest’ultimo sarà supportato da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. La batteria sarà da 590mAh.

Per la connettività, ci sono Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS L1+L5 e 4G. Il sistema operativo sarà Wear OS personalizzato con One UI Watch 6.0. Le colorazioni disponibili in Francia saranno Titanium Grey (cinturino arancione), Silver (nero) e White (bianco). Il prezzo è pari a 699euro.

Nuovi modelli in arrivo

Il Galaxy Watch 7 sarà disponibile in due varianti. Saranno caratterizzati da diverse dimensioni della cassa. Uno da 44mm e l’altro da 40mm. Il primo modello ha dimensioni di 44,4x 44,4x 9,7mm. Il peso di 33,8 grammi. I materiali utilizzati includeranno una cassa in alluminio Armor con fondo in vetro e quadrante in zaffiro. La resistenza all’acqua sarà garantita fino a 10 ATM, con certificazioni IP68 e MIL-STD-810H. Il display sarà un Super AMOLED da 1,5pollici. La risoluzione di 480x480pixel. Il processore sarà un Exynos W1000. Con quest’ultimo ci sono 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. La batteria ha una capacità di 425mAh. La connettività comprenderà Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS L1+L5 e un’opzione per il 4G. Il sistema operativo sarà Wear OS personalizzato con One UI Watch 6.0. Le colorazioni disponibili in Francia saranno Verde e Argento. I prezzi di 349euro per il modello solo Wi-Fi. Mentre è pari a 399euro per quello LTE.

Il modello Galaxy da 40mm avrà dimensioni di 40,4 x 40,4 x 9,7 mm e un peso di 28,9grammi. I materiali includeranno una cassa in alluminio Armor con fondo in vetro e quadrante in zaffiro. La resistenza all’acqua sarà garantita fino a 10ATM. Grazie alle certificazioni IP68 e MIL-STD-810H. Il display sarà un Super AMOLED da 1,3pollici. La risoluzione da 432x432pixel. Il processore sarà un Exynos W1000. Per quest’ultimo ci sono 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. La batteria sarà da 300mAh. La connettività comprenderà Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS L1+L5 e un’opzione per il 4G. Il sistema operativo sarà Wear OS. Come per gli altri modelli è personalizzato con One UI Watch 6.0. Le colorazioni disponibili in Francia saranno Verde e Panna. I prezzi di 319euro per il modello solo Wi-Fi e 369euro per quello LTE.