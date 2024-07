Il produttore tech Realme sembra che abbia deciso di differenziare i suoi prodotti destinati per il mercato cinese. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in Cina il nuovo Realme GT 6, il quale si rivela notevolmente diverso dalla sua versione internazionale. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale il nuovo Realme GT 6 nella sua versione per il mercato cinese. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che l’azienda abbia deciso di differenziare questa versione rispetto a quella resa disponibile per il mercato internazionale. Una leggera variazione la troviamo dal punto di vista prestazionale.

Il nuovo modello per il mercato cinese è infatti alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, contro lo Snapdragon 8s Gen 3 della versione internazionale. Cambia poi leggermente anche la capienza della batteria. A bordo, infatti, questa volta troviamo una batteria con una capienza di 5800 mah e con anche il supporto alla ricarica rapida da 120W. Per riguarda il resto, invece, sembra che non ci siano molte differenze.

Anche su questo nuovo Realme GT 6 troviamo ad esempio sul fronte un ampio display con tecnologia OLED di tipo 8T LTPO con una risoluzione pari a FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il comparto fotografico è invece composto da due fotocamere posteriori. Nel dettaglio, abbiamo un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore grandangolare 8 MP. La fotocamera frontale per i selfie è invece da 16 MP. per quanto riguarda il software , invece, troviamo a bordo il sistema operativo Android 14 con l’interfaccia utente RealmeUI 5.0.

Questa nuova versione di Realme GT 6 sarà distribuita per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 355 euro al cambio attuale.