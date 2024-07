PosteMobile si rilancia con forza nel settore delle offerte mobile, proponendo una nuova tariffa che promette di soddisfare le esigenze di chi cerca un piano conveniente e ricco di vantaggi. La nuova offerta si chiama PosteMobile Creami Extra Wow 150 e si distingue per un pacchetto generoso ad un prezzo estremamente competitivo, posizionandosi tra le migliori opzioni sotto i 7 euro al mese. Il piano offre minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Inoltre, include 150 GB di traffico dati con velocità fino al 4G e ha un costo mensile di soli 6,99 euro. I servizi Ti cerco e Richiama ora sono inclusi nel pacchetto. Il costo di acquisto della nuova SIM è pari a 10 euro e viene richiesta una prima ricarica di 10 euro, che copre il primo mese di tariffa.

PosteMobile presenta Creami Extra Wow 150

Il bundle offerto si basa sul meccanismo dei “credit“, che sono illimitati per chiamate e SMS, ma non possono essere utilizzati per servizi a sovrapprezzo o di gestione chiamate. Un aspetto interessante dell’offerta è la promozione associata. Ill pacchetto include inizialmente 10GB al mese, a cui si aggiungono 140GB in promozione, per un totale di 150GB mensili.

L’offerta è indirizzata a chiunque desideri attivare una nuova tariffa mobile. Può essere sottoscritta esclusivamente online. Per accedervi è necessario visitare il link specificato e seguire le istruzioni per l’acquisto e l’attivazione. La promozione è disponibile fino al 31luglio. Gli interessati devono affrettarsi per approfittare di tale opportunità.

Per l’acquisto verrà richiesto di fornire i dati per la spedizione. La SIM verrà inviata direttamente a casa e sarà possibile attivarla successivamente. Sarà possibile richiedere anche il trasferimento del proprio numero telefonico.

PosteMobile Creami Extra Wow 150 si presenta come un’offerta molto interessante per chi cerca un’ampia disponibilità di traffico dati, chiamate e SMS illimitati, tutto ad un prezzo molto competitivo. Questa iniziativa conferma la volontà di PosteMobile di posizionarsi come leader nel mercato delle offerte mobile economiche.