Dal 18 luglio al 7 agosto, CoopVoce offre una promozione speciale per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore. Durante il periodo indicato, gli utenti potranno attivare l’offerta mobile ricaricabile CoopVoce Evo 150 con le prime due mensilità gratuite. La promozione include ogni mese minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 150 GB di traffico internet mobile su rete TIM 4G. Dopo i primi due mesi gratuiti, il costo di rinnovo mensile sarà di 7,90euro, a tempo indeterminato.

Per attivare l’offerta, i nuovi clienti devono richiedere la portabilità del proprio numero. È possibile procedere sia in negozio che tramite il sito ufficiale di CoopVoce. Il costo della SIM è di 10euro. A differenza di altre offerte, l’operatore non addebita il costo di attivazione, ma solo il costo iniziale della SIM ricaricabile. Si può richiedere anche una eSIM al posto di una scheda fisica.

CoopVoce offre Evo 150 per i nuovi utenti

Anche i clienti già attivi con l’operatore potranno attivare Evo150. Per farlo, dovranno pagare un contributo di attivazione o cambio offerta di 9,90euro, scalato dal credito della SIM insieme al canone del primo mese anticipato. Inoltre, non sarà possibile beneficiare delle due mensilità gratuite. L’offerta non è disponibile per chi desidera attivare un nuovo numero.

In linea con la normativa europea, i minuti e gli SMS dell’offerta possono essere utilizzati in roaming nei Paesi dell’Unione Europea alle stesse condizioni previste in Italia. Per il traffico dati in roaming è previsto un limite massimo conforme alla normativa vigente. Se si superano gli SMS inclusi, si applicano le tariffe del piano base.

L’offerta Evo 150 di CoopVoce si rinnova automaticamente ogni mese, salvo disdetta. Se il credito residuo non è sufficiente, la promo viene sospesa per 30 giorni, periodo entro il quale è necessario ricaricare per evitare la disattivazione. Dal mese di aprile 2024, CoopVoce offre il servizio Rinnovo Facile, che permette di rinnovare automaticamente l’offerta pagando solo l’importo esatto del canone mensile, con addebito sul metodo di pagamento impostato.

Il piano tariffario di default è SuperFacile Coop, con un costo a consumo di 12centesimi di euro per SMS e per minuto di chiamata, con scatto alla risposta di 12centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. È possibile cambiare la tariffa base in Veloce Coop, che offre un costo di 17centesimi al minuto senza scatto alla risposta e tariffazione a consumo effettivo. Il primo cambio tariffario è gratuito, mentre i successivi costano 5 euro, scalati dal credito residuo della SIM.