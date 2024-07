Il marchio OMODA&JAECOO del Gruppo Chery ha recentemente annunciato il suo ingresso sul mercato italiano. Ciò avverrà con l’introduzione del nuovo SUV JAECOO J7. Il modello arriverà sul mercato italiano dopo l’estate. I costi non sono ancora disponibili. Il JAECOO J7 presenta dimensioni notevoli. La lunghezza è di 4.500mm, la larghezza di 1.865mm, l’altezza di 1.680mm e un passo di 2.672mm. Il bagagliaio ha una capacità base di 412 litri. Espandibile fino a 1.335litri abbattendo i sedili posteriori, e il peso complessivo del veicolo è di 1.709kg.

Il nome JAECOO J7 nasce dalla combinazione di “Jäger“, che in tedesco significa “cacciatore”, e “cool“. Il design del SUV si distingue per un tetto spiovente e luci diurne a matrice LED. Ci sono specchietti con inserti cromatici. Le maniglie, invece, sono a filo estraibili elettricamente. I cerchi in lega da 19pollici.

JAECOO J7 ecco cosa si sa sul nuovo SUV

L’abitacolo è dotato di un ampio schermo centrale verticale da 14pollici. È presente anche una strumentazione digitale e un’area nella plancia per la ricarica wireless dello smartphone, con un sistema di allerta che avvisa se il dispositivo viene dimenticato a bordo. Il tetto panoramico è da 1,1 metri quadrati. Mentre l’illuminazione ambientale è a 64 colori. I sedili sono regolabili elettricamente e includono funzioni di ventilazione e riscaldamento. È presente un impianto audio Sony con 8altoparlanti.

Il motore del JAECOO J7 è un quattro cilindri. Quest’ultimo è sovralimentato da 1,6litri che eroga una potenza di 108kW (147 CV), appartenente alla famiglia di motorizzazioni ACTECO sviluppata internamente al Gruppo. Tale propulsore è abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale “Intelligent AWD“. Quest’ultima può distribuire la coppia fino a una ripartizione 50/50 tra gli assi.

Il veicolo offre sette programmi di marcia. Tra cui tre per la guida su strada (Economy, Standard, Sports). Quattro per condizioni difficili (Sand, Mud, Snowfield, Offroad). Ogni modalità è progettata per ottimizzare le prestazioni in diverse situazioni, sia su strada che su terreni accidentati.

In termini di sicurezza, il JAECOO J7 è equipaggiato con una gamma completa di sistemi ADAS. Una telecamera multifunzionale anteriore e tre radar (uno a lunga distanza anteriore e due posteriori di prossimità).