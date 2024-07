L’estate è ormai iniziata e, per questi mesi estivi, l’operatore telefonico PosteMobile ha deciso di stupire ancora con una nuova offerta a basso costo. In particolare, l’operatore ha da poco reso disponibile l’offerta di rete mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 150. Si tratta di un’offerta con un costo mensile davvero ridotto ma che arriva comunque ad offrire una elevata quantità di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

PosteMobile rende disponibile la nuova PosteMobile Creami Extra Wow 150

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico PosteMobile ha deciso di inaugurare l’estate con una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 150. Come suggerisce anche il nome, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare in internet con connettività 4G+ e con una velocità massima fino a 300 Mbps in download e fino 50 Mbps in upload.

Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Come già accennato, si tratta di un’offerta estremamente conveniente perché offre tutto questo ad un prezzo di soli 6,99 euro al mese. Per il momento, sembra che l’operatore abbia deciso di rendere disponibile questa offerta per un periodo di tempo limitato.

Gli utenti potranno infatti attivare PosteMobile Creami Extra Wow 150 fino al prossimo 31 luglio 2024. Nello specifico, l’offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia che essi attivino un nuovo numero sia che essi richiedano la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tuttavia, non sarà possibile attivare l’offerta in questione per chi è già cliente dell’operatore telefonico PosteMobile.

Insomma, questa è un’altra offerta di PosteMobile davvero interessante e soprattutto a basso costo.