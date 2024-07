Iliad e Vodafone, sfida infinita: ecco il 2 vs 2 delle migliori offerte di luglio

È Iliad l’azienda leader in questo momento in Italia grazie alle sue offerte disponibili sul sito ufficiale. La concorrenza però continua a stargli alle calcagna e tra le più attive, contando le aziende più forti, c’è sicuramente Vodafone.

L’azienda telefonica per eccellenza che da sempre tratta bene i suoi utenti in termini di rete mobile, vuole dare il massimo a luglio. Vodafone ha deciso infatti di proporre all’interno della sua tabella di marcia delle offerte clamorose che qualcuno aveva dimenticato esistessero. Già a fine 2023 queste hanno distrutto la concorrenza, facendo tornare indietro numerosi utenti. Il nome è quello delle Silver, tre offerte molto simili tra loro che però non fanno altro che battere ogni record.

I prezzi sono diversi così come la quantità dei giga disponibili al loro interno, ma l’ideale è sempre lo stesso: soddisfare il pubblico e sottrarre utenti agli altri provider. Al momento sono tutte e due disponibili, anche sul sito ufficiale: basta solo inserire il proprio gestore di provenienza per controllare se si è abilitati a sottoscriverle. Anche quest’estate quindi l’obiettivo del celebre provider sarà sempre lo stesso: sorprendere e dare una prova di forza.

Iliad e Vodafone si sfidano a colpi di giga: ecco le 4 offerte migliori del momento

Per battere Iliad questa volta ci voleva davvero qualcosa di incredibile e a quanto pare Vodafone ha deciso di metterlo in pubblica piazza. Le Silver sono disponibili con l’opzione di 50 giga in più o ognuna semplicemente sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica Smartpay. Ai 100 giga della prima e ai 150 giga della seconda, si possono aggiungere dunque altri 50 giga solo scegliendo un servizio senza pagare nulla. Entrambe le offerte poi hanno minuti senza limiti e 200 SMS. La prima costa 7,99 €, mentre la seconda 9,99 € al mese.

Iliad risponde con la Giga 180 e la Flash 250. Entrambe hanno minuti e messaggi senza limiti. La prima offre 180 giga in 5G e la seconda 250 giga in 5G. I prezzi sono di 9,99 € al mese per sempre e di 11,99 € al mese per sempre.