Android: titoli gratis sul Play Store solo oggi, ecco l'elenco

La giornata perfetta per gli utenti Android si apre anche oggi con tantissime offerte disponibili. Queste come al solito riguardano il Play Store di Google dove tanti giochi ed applicazioni a pagamento figurano totalmente gratis. Esattamente: gli utenti potranno oggi scaricare gratis dei titoli che in genere hanno un prezzo di vendita.

L’iniziativa arriva all’improvviso, senza alcun preavviso. Consigliamo pertanto alle persone di fare quanto prima possibile per evitare che possa scadere. Ci sono applicazioni e giochi che potranno durare per giorni gratis, mentre altri titoli potrebbero scadere nelle prossime ore.

Play Store di Google: gli utenti Android possono scaricare gratis quanto segue

Tutti i titoli presenti gratis oggi che fanno capo al Play Store di Google possono rappresentare una grande occasione sia per il presente che per il futuro. Ci sono infatti spesso degli utenti che evitano di scaricare giochi o applicazioni presenti nella lista quotidiana perché non gli occorrono. Si tratta in realtà di un grave errore: ogni titolo scaricato gratis in questo momento promozionale può infatti esserlo per sempre, ma deve essere scaricato. Gli utenti possono assicurarsi quella applicazione o quel gioco per sempre gratis solo scaricandolo sul proprio smartphone.

Nel caso in cui dovesse essere eliminato subito dopo il download, non sarà un problema: l’account Google ricorderà infatti che il titolo era stato scaricato gratuitamente e non sarà un problema rifarlo nel momento in cui dovesse ritornare a pagamento un giorno. Questo significa che scaricando un titolo gratis oggi e cancellandolo subito dopo perché non serve all’utente in questione, garantirà la possibilità di scaricarlo ancora in futuro e gratis qualora dovesse effettivamente servire. Proprio qui in basso c’è la lista con alcuni dei titoli migliori di oggi sullo store: