Vodafone e CoopVoce, le offerte di luglio 2024 fino a 300 GB

Fortunatamente la situazione per Vodafone è cambiata a tal punto da vederlo di nuovo in vetta, grazie ad offerte che qualcuno aveva già visto in passato ma che questa volta hanno prezzi più bassi del solito. Il discorso riguarda molto da vicino le tanto amate Silver, proposte uniche nel loro genere che con prezzi così bassi non possono che fare gola a tutti.

Vodafone vuole mettere in seria difficoltà le aziende rivali, tra cui anche i gestori virtuali che sembrerebbero aver preso ormai il controllo del mercato. Tra questi c’è CoopVoce, un gestore che di presentazioni proprio non ne ha bisogno alla luce dei grandi risultati conseguiti negli ultimi anni. Se da un lato c’è Vodafone con le sue due offerte, dall’altro c’è appunto CoopVoce con due proposte straordinarie dedicate a due fasce di pubblico diverse. Anche questa volta gli utenti avranno l’imbarazzo della scelta di fronte a quattro soluzioni che incarnano gli stessi ideali: il risparmio, la qualità e la quantità dei contenuti.

Vodafone sfida CoopVoce con due offerte: eccole tutte e quattro

Se prima Vodafone dominava, nell’ultimo periodo è diventato più difficile. Il gestore adesso però vuole rimettere in chiaro le cose con le sue due offerte Silver. Questi hanno portato gli utenti ad avere tutto siccome costano poco e offrono il meglio.

La prima costa solo 7,99 € al mese con minuti senza limiti, 200 messaggi e soprattutto 100 giga in 4G per internet. La seconda offerta invece arriva a 9,99 € con 150 giga e gli stessi minuti e messaggi.

CoopVoce consente invece di avere il minimo indispensabile a chi sceglie la EVO 10. Questa con 4,90 € al mese consente di avere minuti illimitati e 1000 messaggi con 10 giga in 4G. A chiudere il tutto ci pensa la nuova EXTRA 300, offerta che al suo interno offre minuti senza limiti, 1000 SMS e 300 giga in 4G per internet a 9,90 € al mese.