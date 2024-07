Il debutto della famiglia Huawei Mate 70 è atteso per la fine dell’anno. Il produttore cinese rinnoverà profondamente la serie, introducendo tante novità tecniche tra cui un processore Kirin inedito per garantire performance superiori.

Il SoC in questione dovrebbe essere il Kirin 9100 che sarà presentato entro la fine dell’anno. Le performance attese si posizionano a cavallo tra il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e lo Snapdragon 8 Gen 3. L’usabilità quotidiana sarà affidata al sistema operativo HarmonyOS NEXT, una versione inedita che farà il proprio debutto proprio con la serie Mate 70.

Inoltre, Huawei sembra intenzionata a realizzare una gamma di dispositivi che potranno fregiarsi del titolo di cameraphone. Il comparto fotografico sarà potenziato rispetto alla precedente generazione con l’introduzione di nuovi elementi.

Huawei sta sviluppando per la serie Mate 70 un nuovo SoC in grado di competere con quelli di Qualcomm e un sistema evoluto di fotocamere

In particolare, i Mate 70 potranno contare su una serie di ottiche e sensori che permetteranno di alzare l’asticella delle performance in maniera netta. Secondo gli analisti, i device Huawei sono gli unici smartphone che nel passaggio da una generazione all’altra ottengono novità tecniche importanti. Questo trend si sussegue da molto tempo, almeno tre generazioni, e in maniera più evidente rispetto ai principali competitor.

Ne consegue che, stando a quanto emerso fino ad ora, i Mate 70 potranno contare su una fotocamera principale OmniVision con sensore da 1 pollice. Entrando maggiormente nello specifico, il sensore sarà un OV50K da 50MP con apertura f 1/1.3.

Il vantaggio di avere in sensore di dimensioni così generose riguarda la possibilità di catturare più luce e rendere le foto più nitide e dettagliate. Non bisogna dimenticare tutte le ottimizzazioni legate al software di scatto che permette di ottenere le foto e salvarle.

Gli analisti ritengono che le nuove ottiche dei Huawei Mate 70 potranno supportare anche lo zoom spaziale 3D e offrire una migliore esperienza audio e video. Non mancherà anche una lente periscopica di nuova generazione che garantirà una qualità superiore rispetto al modello precedente.