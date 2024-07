La pulizia della casa è spesso il compito più complicato da portare a termine a fine giornata. È dispendioso in termini di tempo così come in termini di fatica a livello fisica. Tuttavia, con la tecnologia avanzata che oggi ci si ritrova, sarebbe da stupidi non valutare l’acquisto di un robot aspirapolvere ed anche lavapavimenti. In questi giorni abbiamo avuto modo di provare il nuovo SwitchBot S10, un prodotto davvero ineccepibile che ci ha gestito alla grande pulizie domestiche e in ufficio.

Si tratta di una soluzione davvero all’avanguardia, un prodotto totalmente automatizzato che riesce ad offrire una pulizia efficace e senza che ci sia bisogno della mano dell’uomo. È stato davvero semplice tirare fuori una disamina dettagliata del dispositivo, analizzando tutte le sue caratteristiche, ogni tipo di vantaggio che offre e le prestazioni.

Il design del nuovo SwitchBot S10 e le sue caratteristiche principali

A primo impatto il robot aspirapolvere SwitchBot S10 si presenta subito ben realizzato e con un design compatto al massimo e all’insegna della modernità. Ad ogni ambiente domestico questo robot si adatta alla perfezione, con una caratteristica in particolare: la sua doppia stazione di pulizia automatizzata, compresa dunque di una stazione di raccolta della polvere che riesce ad incamerare fino a 4 litri e una stazione idrica autonoma. In questo modo si riesce a tenere pulita la casa senza dover utilizzare le mani, riducendo dunque al minimo tutti gli interventi.

Per quanto riguarda la stazione di pulizia doppia, partendo da quella per la raccolta della polvere, risulta sufficiente per raccogliere detriti e appunto la polvere per un periodo massimo di 10 settimane senza alcun bisogno di svuotamento. In questo modo si va a ridurre nettamente la frequenza di ogni manutenzione ma allo stesso tempo si sigilla in maniera ermetica la polvere senza che venga dispersa nell’aria causando problemi.

In merito alla stazione idrica autonoma, questa è progettata per collegarsi all’impianto idraulico domestico, per cui non servirà a riempire manualmente il serbatoio. Grazie a questo sistema innovativo, lo SwitchBot S10 potrà ricaricarsi d’acqua ma anche scaricarla in maniera autonoma rendendo il processo completamente automatizzato. La compattezza di questa stazione è incredibile: posizionarla in diverse aree della casa e dell’ufficio è stato un vero gioco da ragazzi.

Prestazioni da top: lo SwitchBot S10 è un vero mostro delle pulizie

Lo SwitchBot S10 è un robot aspirapolvere molto potente. La sua potenza di aspirazione da 6500Pa riesce ad assicurare il meglio: la pulizia è profonda ed accurata in ogni parte della casa. Il massimo in termini di tecnologia viene utilizzato anche per le componenti, tra cui c’è il RevoRoll Roller Mop.

È proprio grazie a questo che si può rimuovere in maniera efficace lo sporco ostinato da ogni superficie. Strofinando via tutta l’acqua in eccesso e sollevando il panno di 7 mm per evitare di bagnare i tappeti, che il robot rileva automaticamente, offre grande versatilità in ogni ambiente. Le superfici miste sono dunque il campo d’azione su cui scende ogni volta lo SwitchBot S10. Con l’ausilio della tecnologia RinseSync, il mop a forma di rullo un ripulirsi automaticamente e in tempo reale senza spargere sporcizia in casa e tenendo il robot sempre pronto per l’uso.

Tornando alla potenza di aspirazione, a qualcuno potrebbe sembrare bassa ma il nostro utilizzo è stato molto intenso con ottimi risultati. Dai detriti più doppi fino alla polvere più fine, il robot non ha lasciato nulla a terra. Grazie alla spazzola anti-groviglio presente, anche i peli di animali diventano innocui di fronte a questo robot aspirapolvere.

L’intelligenza artificiale che implementa al meglio lo SwitchBot S10

Non si tratterebbe di un buon robot aspirapolvere se non avesse un sistema basato su tecnologie avanzate. Oltre al sensore LiDAR, ecco anche l’AI, risorsa utile per riuscire a mappare la casa in maniera accurata pianificando una per una le aree di pulizia. in questo modo si riesce a garantire che non ci siano punti ciechi.

Andando per ordine, è proprio il sistema LiDAR SLAM di questo S10 a creare mappe dettagliate dell’ambiente in ogni momento. Hrazie al laser, il robot naviga con precisione tra le stanze ed evita ogni tipo di ostacolo lasciato sul terreno. la pulizia diventa quindi più efficiente e completa, senza angoli che restano sprovvisti. Proprio la facoltà di evitare gli ostacoli è un punto a favore, grazie ovviamente all’implementazione dell’intelligenza artificiale.

Ci sono anche delle luci LED che consentono al robot di scrutare meglio le zone buie, come ad esempio sotto i mobili o sotto i letti. È chiaro che questo tipo di tecnologia serva anche ad evitare qualsiasi tipo di urto anche di notte.

Una grande esperienza utente e tanta facilità d’uso

Lo SwitchBot S10 è un robot progettato appositamente per fornire un’esperienza semplice ed intuitiva. Tutti gli aspetti consentono alle persone di intervenire quantomeno possibile, soprattutto partendo dall’installazione iniziale fino ad arrivare alla manutenzione ordinaria.

Molte persone ad esempio nutrono grandi dubbi nell’istallazione della stazione idrica, ma c’è un kit dedicato che serve per collegarla facilmente ai tubi dell’acqua o ai rubinetti presenti in casa. Bastano pochi minuti e dopo aver collegato tutto, il robot sarà pronto per iniziare a pulire.

L’utilizzo dell’applicazione ufficiale fornisce poi diverse funzionalità utili, come quella necessaria a programmare le sessioni di pulizia. Anche lo stato del robot può essere tranquillamente monitorato con delle notifiche in tempo reale che perverranno in caso di problemi. Le mappe in tempo reale sono fornite dall’applicazione stessa, che mostra agli utenti quali aree sono state già pulite e quelle in cui il robot deve ancora passare. Direttamente dall’applicazione si potranno quindi ottimizzare tutte le operazioni.

Pulizia autonoma, assistenza clienti e garanzia

Lo SwitchBot S10 è un robot che si può pulire automaticamente. Grazie all’ausilio delle stazioni nelle quali trova rifugio e soprattutto grazie all’asciugatura autonoma con il sistema ad aria calda a 50° riesce a drenare tutti i rifiuti per evitare che ci siano cattivi odori. È proprio questo l’aspetto che ci ha stupito: il robot è sempre stato pulito come il primo giorno.

Nessun problema per quanto riguarda poi il supporto clienti. L’S10 arriva con una garanzia in grado di coprire anche gli eventuali difetti di fabbricazione. Per quanto concerne il supporto tecnico, ogni problema può essere risolto.

Conclusioni

Dopo aver usato per diversi giorni questo straordinario robot, si può dire tranquillamente che SwitchBot ha fatto un gran lavoro. Il nuovo S10 è una delle soluzioni più avanzate e complete che abbiamo provato e che è disponibile sul mercato domotico al giorno d’oggi. Chi ama l’automazione ma soprattutto avere la casa pulita senza muovere un dito, deve assolutamente pensare a questo prodotto intelligente.

La doppia stazione di pulizia è un tocco in più, una cosa che nessun altro robot aspirapolvere offre. la presenza delle tecnologie RevoRoll Roller Mop e RinseSync è il fiore all’occhiello del prodotto. Proprio grazie a queste soluzioni, il robot è sempre pronto all’uso.

Il sistema di navigazione avanzata insieme alla potente aspirazione assicura una pulizia senza precedenti. Sia in ufficio che in casa ci è stato di grande aiuto. Chi sta cercando quindi il massimo sotto questi aspetti, deve assolutamente considerare questa scelta. Si tratta quindi di un acquisto molto consigliato per gli utenti che ci tengono ad avere la propria casa sempre pulita e ordinata.

Prezzo e disponibilità

Comprare un robot aspirapolvere molto spesso può essere costoso, ma quando ci sono le offerte diventa tutto molto più semplice. Oggi il nuovo SwitchBot S10 è diventato un best-buy grazie ad Amazon che lo propone con uno sconto di 250 € che vengono sottratti cliccando sul tasto “Applica“ sotto al prezzo ufficiale. Questo significa che il suo prezzo passa da 1099,99 € a 854,99 € sul famoso sito e-commerce.

Per quanto concerne poi la garanzia, acquistando il prodotto su Amazon si possono avere due anni e anche la spedizione veloce in due giorni. Per qualsiasi problema, il colosso e-commerce garantisce anche la possibilità di reso entro 30 giorni dall’acquisto.

SwitchBot lancia una promozione imperdibile per il Prime Day 2024! Dal 9 al 17 luglio, sia sul sito ufficiale che su Amazon, potrete approfittare di sconti fino al 40% su tutti i prodotti. Ma le sorprese non finiscono qui: dal 9 al 15 luglio, utilizzando il codice 5OFFYCPDSB sul sito ufficiale, otterrete un ulteriore sconto del 5% sul prezzo già ridotto. Un’occasione unica per acquistare i dispositivi smart SwitchBot a prezzi vantaggiosi. Non lasciatevela sfuggire!