Vuoi fare compere? Sai dove andare? Noi abbiamo uno store da poterti consigliare. Si tratta di Expert, il negozio di prodotti tecnologici favolosi! Expert farà sicuro per te, con i suoi tantissimi sconti sensazionali sui device più disparati. Che sia in negozio, uno qualsiasi, o sul sito online, troverai ad aspettarti offerte folli con prezzi stracciatissimi!

Acquista uno smartphone Apple o Samsung, porta a casa una nuova TV gigante per cambiare totalmente aspetto al tuo salotto! Ci sono così tante opzioni da valutare! Hai nulla in mente di preciso? Sicuramente guardando il volantino Expert ti verrà voglia di fare shopping. Le occasioni proposte sono troppo succulente per potersele far scappare. Sappi che le promo sono attive nei negozi che sulla sua pagina web ufficiale dove puoi effettuare ordini in qualunque momento, anche appena finirai di leggere. Proprio adesso ti attendono sconti da urlo su dispositivi semplicemente fantastici come auricolari, tastiere, mouse, stampanti, smartwatch ed anche su elettrodomestici superlativi tra cui lavatrici, frigoriferi e persino cose più particolari come le cantine da vino.

SCADE oggi il volantino Expert del Black Friday estivo

Il volantino Expert del pazzo Black Friday d’estate scade proprio oggi! Cosa stai aspettando ancora? Che i prodotti cadano dal cielo? Corri nello store o vai sul sito per acquistare i tantissimi prodotti in promozione. Troverai una sensazionale TV Samsung da 55″ al prezzo stracciato ed ultra ribassato di appena 1099 euro. Vuoi un display più grande ma al contempo non vuoi spendere tantissimo? Scegli la smart tv Hisense da 65″ con tecnologia a LED venduta al costo stracciatissimo di soli 449 euro. Approfitta degli sconti Expert finché non arriva la mezzanotte e compra il dispositivo che sognavi da tempo.

Il volantino Expert dedicato all’assurdo Black Friday ha in serbo per te soprese fantastiche. Non perdere le promo sugli smartphone! Potrai scegliere tra i tanti modelli proposti, tutti scontati, di brand famosissimi come Apple o Honor. Compra immediatamente il sensazionale Samsung A35 a soltanto 299,90 euro o scegli subito il Realme 12 Pro ancora per qualche ora a 369,90 euro. Sbrigati ad ordinare online sul sito ufficiale di Expert accedendo da questo link!