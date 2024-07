Uno degli ultimi modelli che sono saliti alla ribalta del mercato sono le Sony ULT Wear, vere e proprie cuffie bluetooth completamente wireless, con ULT Power Sound, che significa avere bassi profondi, le frequenze basse sono infatti fortemente rinvigorite, cancellazione attiva del rumore (definita comunemente ANC o noise cancelling), per arrivare poi ad una autonomia complessiva più che bilanciata.

La piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS, apre le porte verso l’utilizzo da parte di tutti i consumatori sul territorio nazionale. Dovete sapere essere un paio di cuffie che possono tranquillamente essere utilizzate da chiunque, senza problemi, vincoli o limitazioni nelle funzionalità effettivamente raggiungibili. L’autonomia, dati alla mano, dovrebbe essere di circa 30 ore di utilizzo, in questo modo si può pensare di utilizzarle senza problemi durante tutta la giornata, ricorrendo eventualmente anche alla ricarica rapida.

Sony ULT Wear: le cuffie sono in super sconto

Acquistare queste cuffie di casa Sony non richiede un investimento eccessivamente elevato, proprio perché il prezzo consigliato sarebbe di 199 euro. Tutti coloro che invece vogliono approfittare dello sconto, potranno decidere di ridurre la spesa del 22%, così da dover arrivare ad investire nella fase finale solamente 155,99 euro. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

Le cuffie si collegano al device sfruttando la tecnologia bluetooth, ma nulla vi vieta di collegarle fisicamente tramite un cavo jack da 3,5mm, mentre la ricarica avverrà sfruttando il comodissimo USB-C. Da notare, a tutti gli effetti, che i suddetti cavi sono disponibili ed inclusi direttamente in confezione, così da poterne sfruttare in modo completo sin da subito. Non manca all’appello nemmeno la custodia protettiva, che facilita il trasporto, riuscendo a soddisfare le esigenze anche degli utenti che vogliono essere sicuri di non rovinare il proprio prodotto.