Nonostante siamo ormai in piena estate, i vari big del settore dello streaming continuano a proporre sulle proprie piattaforme tanti contenuti multimediali di rilievo. Tra questi, c’è anche il colosso Amazon. Quest’ultimo ha infatti da poco aggiornato il suo catalogo di contenuti su Prime Video. Anche a luglio 2024, quindi, gli utenti avranno a disposizione tantissimi titoli tra cui scegliere. Vediamo tutti i titoli in arrivo per questo mese.

Amazon Prime Video, ecco tutti i titoli in arrivo sul catalogo a luglio 2024

Film in arrivo su Prime Video a luglio 2024

• My Spy: la città eterna – in arrivo a partire dal 18 luglio 2024

• Il ministero della guerra sporca – in arrivo a partire dal 25 luglio 2024

• Space Cadet – in arrivo a partire dal 4 luglio 2024

• Arcadian – in arrivo a partire dal 12 luglio 2024

• Hunger games – a partire dal 1 luglio 2024

• Hunger Games, la ballata dell’usignolo e del serpente – a partire dal 5 luglio 2024

• Caracas – a partire dall’11 luglio 2024

• A luci spente – a partire dal 12 luglio 2024

Serie tv in arrivo su Prime Video a luglio 2024

• Those about to die- in arrivo a partire dal 19 luglio 2024

• Sausage Party: Cibipolis – in arrivo a partire dall’11 luglio 2024

• Betty la fea: la storia continua – in arrivo a partire dal 19 luglio 2024

• Sul più bello, la serie – in arrivo a partire dal 29 luglio 2024

• Naruto Shippuden stagione 9 – a partire dal 1 luglio 2024

