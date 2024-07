Boeing ha scelto di dichiararsi colpevole di frode penale per risolvere una controversia con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, legata a due tragici incidenti aerei coinvolgenti il Boeing 737 Max 8. Gli incidenti, avvenuti in Indonesia nel 2018 e in Etiopia nel 2019, hanno causato la morte di 346 persone a bordo.

Il pessimo comportamento di Boeing

La vicenda, tristemente nota, ha avuto inizio con il Boeing 737 Max 8, un aereo dotato di un sistema software chiamato MCAS. Questo sistema era stato progettato per correggere un problema costruttivo del velivolo, ma presentava diverse criticità. Le malfunzioni dell’MCAS hanno contribuito agli incidenti che hanno portato alla messa a terra della flotta nel 2019. Boeing aveva nascosto l’esistenza di questo sistema alla Federal Aviation Administration (FAA), alle compagnie aeree e ai piloti, un’omissione che ha avuto gravi conseguenze.

Con l’ammissione di colpevolezza e il conseguente accordo di patteggiamento, Boeing potrebbe evitare ulteriori procedimenti legali, oltre ai numerosi già affrontati negli ultimi anni. Questo patteggiamento è emerso dopo che il Dipartimento di Giustizia ha scoperto una violazione di un precedente accordo del 2021, che aveva cercato di evitare l’azione penale per i disastri aerei.

Troppo poco, troppo tardi

L’accordo prevede il pagamento di una multa di quasi 250 milioni di dollari, una sanzione che si somma a quella già pagata in passato. Inoltre, Boeing dovrà rispettare una sorta di libertà vigilata per tre anni, durante i quali un monitor indipendente supervisionerà le pratiche di sicurezza dell’azienda. L’accordo include anche un investimento di quasi mezzo miliardo di dollari per migliorare i programmi di conformità e sicurezza e prevede un incontro tra il consiglio di amministrazione di Boeing e i familiari delle vittime.

Tuttavia, i familiari delle vittime si oppongono fermamente al patteggiamento. I loro legali affermano che l’accordo serve a “insabbiare le conseguenze mortali” della condotta di Boeing. Il CEO della compagnia, Dave Calhoun, in carica dal 2020, lascerà il suo ruolo a fine 2024.