Tesla: ottenuta autorizzazione per l'ampliamento della Gigafactory

Finalmente giunge una notizia positiva per la Tesla. L’azienda ha ricevuto il primo ok sull’ampliamento della sua Gigafactory in Germania. Dopo un lunghissimo processo burocratico e la “lotta” contro gruppi ambientalisti, l’ufficio statale per l’ambiente del Brandeburgo ha concesso l’autorizzazione preliminare per rendere ancora più grande la struttura già esistente.

Grazie a questo primo step, la Tesla può iniziare ad avviare i lavori di costruzione, ma “a proprio rischio e pericolo”. Finché infatti non avrà tutte le autorizzazioni necessarie l’azienda potrà si iniziare il suo nuovo progetto, tuttavia, nel caso sfortunato in cui qualcosa andasse storto, la responsabilità cadrebbe sulla società. I lavori del piano di ingrandimento della Gigafactory comprendono: la realizzazione di un’area logistica dedicata ai nuovi veicoli; la costruzione di linee sotterranee e l’installazione dei pannelli sul tetto per l’energia solare.

Tesla continua a crescere ed espande le proprie strutture

La Tesla è stata anche sostenuta dal cancelliere tedesco Olaf Scholz che, secondo quanto comunicato dai media locali, supporta totalmente l’espansione della fabbrica. In questa struttura al momento viene prodotto uno dei modelli più importanti della Tesla e cioè la famosa Model Y. Ora la società deve i restanti permessi per completare tutti i lavori previsti nel suo piano di allargamento. L’iter potrebbe comprendere brutte sorprese. Potrebbero infatti esserci ancora delle problematiche per il progetto, considerando anche che i gruppi ambientalisti non accennano a fermare le loro proteste. Questi gruppi temono che con quest’azione la Tesla metterà a rischio l’approvvigionamento idrico della regione.

Il progetto della Gigafactory tedesca è stato già costellato da vari incidenti e opposizioni. Il sabotaggio alle linee elettriche che ha costretto Tesla ad interrompere il funzionamento dell’impianto per diversi giorni ne è solo un esempio. L’autorizzazione preliminare è sì un’avanzamento per Tesla, ma l’azienda deve ancora affrontare parecchie sfide prima che i lavori possano giungere al termine. attraverso il sostegno del cancelliere Olaf Scholz e un piano ben definito, la Tesla può per ora sperare di superare tutti gli ostacoli e portare allo step finale il suo progetto di espansione.